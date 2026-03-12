C'è anche una terza nave nave civile, di proprietà greca, ad esser stata attaccata nella notte, secondo l'Uk Maritime Trade Operation (Ukmto). Lo scrive la Bbc secondo cui, oltre alle due petroliere attaccate al largo della costa irachena, una nave è stata attaccata al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Attacco contro la base militare di Erbil in Iraq. Tajani ha assicurato che nessun connazionale è rimasto ferito e che i fatti "verranno verificati". Trump sostiene che l’Iran sia "vicino alla sconfitta"
Tredicesimo giorno di guerra in Iran. Una terza nave nave civile è stata attaccata nella notte, secondo l'Uk Maritime Trade Operation (Ukmto), che continua a consigliare di transitare con prudenza nell'area del Golfo. Lo scrive la Bbc. Oltre alle due petroliere attaccate al largo della costa irachena, una nave è stata attaccata al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Morto un marinaio indiano.
Un attacco ha colpito l’area della base militare italiana di Erbil nel Kurdistan iracheno. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che, secondo le informazioni disponibili, "tutti i nostri militari sono al sicuro nei bunker" e che non risultano vittime.
Sul piano politico il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l’Iran è "vicino alla sconfitta". Parlando con i giornalisti a Washington ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero "distruggere tutte le infrastrutture e le linee elettriche" dell’Iran, ma che al momento non intendono farlo. Trump ha inoltre insistito sul fatto che lo Stretto di Hormuz sia "in ottima forma", sostenendo che la situazione nella zona strategica sia sotto controllo.
Nella notte l’esercito israeliano ha annunciato nuovi attacchi aerei su larga scala contro Teheran, con raid mirati a siti del regime iraniano. Parallelamente Israele ha colpito dieci obiettivi di Hezbollah nel sud di Beirut, tra cui un quartier generale dei servizi segreti e centri di comando del gruppo sciita libanese, dopo che Hezbollah e Iran avevano rivendicato attacchi congiunti contro Israele.
Israele, ampia ondata di attacchi in diverse aree dell'Iran contemporaneamente
L'aeronautica israeliana fa sapere che sta effettuando una nuova ondata di attacchi su larga scala in Iran, in diverse aree del Paese contemporaneamente.
Madrid: "L'Europa deve svegliarsi davanti a situazione gravissima in Medio Oriente"
"E' un'infamia ciò che stiamo vivendo e che la maggior parte dei governi del mondo restino in silenzio. E' un'infamia che lunedì la presidente della Commissione europea abbia detto quanto ha detto", rispetto alla fine dell'ordine internazionale basato sulle regole, poiché "abbiamo un genocidio a Gaza, Trump fa quello che vuole e ora una nuova guerra illegittima, che minaccia di far crollare la legalità internazionale senza che nessuno dica nulla. L'unico governo che sta dicendo qualcosa, con il presidente dell'esecutivo alla testa, è quello di Spagna". E' quanto ha detto la vicepremier spagnola, con delega al Lavoro, Yolanda Diaz, in un'intervista all'emittente pubblica Tve. Secondo Diaz, "da oltre un anno si sta collocando Europa in una posizione di gravità massima, quando il professore Draghi e il professore Letta sono assolutamente arrabbiati" per "l'inazione" dell'Europa rispetto alle raccomandazioni contenute nei rispettivi rapporti per un'autonomia strategica dell'Ue. Diaz ha evidenziato che, rispetto alle intenzioni manifestate dell'amministrazione statunitense, che "ha lasciato chiaro che l'Europa disturba", l'Ue "invece di reagire, di prendere misure, di ridurre la nostra dipendenza tecnologica, finanziaria, energetica dagli Stati Uniti e preservare uno spazio politico ed economico chiave, si piega all'interesse di Trump". "Faccio appello a che l'Europa reagisca, si svegli e faccia ciò che deve dare", ha esortato la vicepremier dell'esecutivo progressista. "Non può essere che resti" inattiva "fra Washington e Pechino senza fare quanto deve", ha insistito, esortando a porre in pratica le raccomandazioni contenute nei rapporti Draghi e Letta.
Il morto su una petroliera attaccata è un marinaio indiano
Era un cittadino indiano, come i suoi quindici colleghi tratti in salvo, il marinaio ucciso nell'attacco a una petroliera nei pressi della città irachena di Bassora. Lo riferisce su X l'ambasciata indiana a Baghdad. Il resto dell'equipaggio della Safesea Vishnu, battente bandiera delle Isole Marshall, è stato trasportato in un luogo sicuro.
Mosca: "13 tonnellate di medicinali come aiuti umanitari all'Iran"
Il ministero delle Emergenze russo ha annunciato che la Russia donerà 13 tonnellate di medicinali come aiuti umanitari all'Iran tramite l'Azerbaigian. "In conformità con le istruzioni del presidente russo Vladimir Putin e sotto la direzione del ministro delle Emergenze, Aleksandr Kurenkov, gli aerei del ministero hanno organizzato una consegna di medicinali alla Repubblica dell'Azerbaigian per il successivo trasferimento ai rappresentanti autorizzati del governo della Repubblica Islamica dell'Iran", ha dichiarato l'ufficio stampa del ministero delle Emergenze all'agenzia Tass.
Governo libanese: "11 uccisi da Israele nelle ultime ore a Beirut e dintorni"
Tre persone sono state uccise a sud di Beirut in un raid di Israele, secondo quanto riferisce il ministero della sanità libanese citato dall'agenzia governativa Nna. La stessa fonte conferma il bilancio di otto persone uccise nella notte da un raid di Israele sull'esclusivo lungomare di Beirut all'altezza di Ramlet al Baida. La zona, piena di sfollati da giorni accampati all'addiaccio, è stata stamani sgomberata dall'esercito libanese per un allarme dovuto alla presenza di un missile di Israele inesploso.
Almeno un morto in attacco a petroliere Iraq, ci sono dispersi
Almeno un membro dell'equipaggio ha perso la vita in seguito all'attacco iraniano contro nella notte contro due petroliere a 50 chilometri dalle coste dell'Iraq. Lo ha reso noto Farhan Al-Fartousi, direttore generale della Compagnia dei porti iracheni, che alla televisione di stato ha spiegato che altri 38 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, mentre "continuano le ricerche dei dispersi". La vittima è un cittadino indiano, come ha spiegato l'ambasciata di Nuova Delhi a Baghdad, aggiungendo che altri 15 membri indiani dell'equipaggio sono stati evacuati.
Il governo iracheno ha dichiarato all'agenzia di stampa nazionale Ina che "due petroliere sono state oggetto di sabotaggio". Un filmato diffuso sui social media mostra le due petroliere attaccate che sono avvolte dalle fiamme.
L'Unicef: "In Medio Oriente dal 28 febbraio più di 1.100 bambini feriti o uccisi"
"A (più di) dieci giorni dall'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente, la situazione sta diventando catastrofica per milioni di bambini in tutta la regione. Dal 28 febbraio, più di 1.100 bambini sono stati feriti o uccisi nelle violenze. Tra questi, secondo le notizie, 200 bambini sono stati uccisi in Iran, 91 in Libano, quattro in Israele e uno in Kuwait. Questi numeri sono destinati ad aumentare con l'intensificarsi e il diffondersi delle violenze". Lo rende noto l'Unicef. "Le diffuse interruzioni dell'istruzione - spiega una nota - hanno lasciato milioni di bambini fuori dalla scuola in tutta la regione, mentre centinaia di migliaia di bambini sono stati sfollati a causa dei bombardamenti incessanti. Le infrastrutture civili, tra cui ospedali, scuole e sistemi idrici e igienico-sanitari, da cui dipende la sopravvivenza dei bambini, sono state attaccate, danneggiate o distrutte dalle parti in conflitto. Nulla giustifica l'uccisione e la mutilazione dei bambini, né la distruzione e l'interruzione dei servizi essenziali da cui dipendono".
Iran, una delle petroliere attaccate nella notte è greca
Una delle due petroliere attaccate nella notte dall'Iran nelle acque irachene del Golfo Persico è di proprietà greca, anche se navigava sotto bandiera maltese. Lo riferisce il quotidiano Ekathimerini. La nave, la Zefyros, con a bordo un equipaggio di 22 cittadini georgiani, stava effettuando un trasferimento di carico da nave a nave nelle acque territoriali irachene quando è avvenuto l'attacco, nella tarda serata di mercoledi'. Tutti i membri dell'equipaggio sono stati soccorsi e trasferiti su una nave irachena dopo che la petroliera è stata avvolta dalle fiamme. Secondo il ministero greco degli Affari marittimi, citato dal quotidiano, non si registrano feriti tra i membri dell'equipaggio, anche se a bordo della nave e' divampato un incendio. Il rogo è stato successivamente contenuto e spento con l'aiuto di unità dei vigili del fuoco iracheni e delle autorità portuali locali, ha riferito l'agenzia di stampa greca Amna. Secondo le autorità irachene, la Zefyros, con una stazza di circa 50 mila tonnellate, è una delle due petroliere colpite durante la notte. L'altra è la Safesea Vishnu, una petroliera da 74 mila tonnellate battente bandiera delle Isole Marshall.
Centcom: "Gli Usa hanno distrutto aerei iraniani durante un attacco all'aeroporto di Kerman"
L'esercito americano ha distrutto aerei cargo iraniani e altri velivoli durante un attacco all'aeroporto di Kerman, nel sud dell'Iran. Lo dimostra un video diffuso dal Comando Centrale degli Stati Uniti dove si vedono attacchi contro un Lockheed C-130 Hercules, un Lockheed P-3 Orion e un Ilyushin Il-76, aerei di fabbricazione statunitense che furono forniti all'Iran prima della Rivoluzione islamica del 1979. "Il regime iraniano sta perdendo capacità aerea giorno dopo giorno. Le forze statunitensi non si limitano a difendersi dalle minacce iraniane, le stanno metodicamente smantellando", ha scritto il Centcom su X.
Come funzionano le mine con cui l'Iran minaccia lo stretto di Hormuz
La guerra che sta interessando l'area del Golfo ha fatto registrare una nuova escalation soprattutto nelle acque dello stretto di Hormuz, arteria strategica del traffico commerciale internazionale. I Pasdaran, proprio nelle scorse ore, hanno colpito tre navi cargo e hanno rilanciato la sfida a Stati Uniti e Israele: "Dallo Stretto non passerà un litro di petrolio, preparatevi a pagare 200 dollari per un barile", è stata la minaccia. Ma come agisce l'Iran per alimentare il caos in questa zona?
Iran, medici italiani: "Siamo sull'orlo di un abisso, con la guerra tutti più fragili e insicuri"
"Siamo sull'orlo di un abisso, a causa di questa guerra in Medio Oriente che ci rende tutti più fragili e insicuri". Così il presidente della Fnomceo - la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri - Filippo Anelli, aprendo al Teatro della Sapienza di Perugia il convegno 'Curare senza paura', in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, che si celebra oggi. A organizzarlo, oltre alla Fnomceo, l'Ordine dei medici di Perugia e la Regione Umbria, in collaborazione con la Fondazione Onaosi.
E tra le paure non solo dei medici, ma di tutti gli italiani, c'è proprio quella della guerra: secondo l'ultimo Tableau De Bord dell'Istituto Piepoli, l'84% dei nostri concittadini teme il conflitto di queste ore tra Iran e Usa, il 71% pensa che possa coinvolgerci direttamente. "In questo mondo attraversato da tanti conflitti - ha aggiunto Anelli - in questi anni abbiamo assistito ad attacchi ingiustificati nei confronti delle strutture sanitarie, a ospedali colpiti, a operatori sanitari uccisi, in palese violazione delle convenzioni internazionali".
Iran, l'esercito: "Droni contro basi militari di Israele e sede dello Shin Bet"
L'esercito iraniano ha dichiarato di aver preso di mira le basi militari israeliane e il servizio di sicurezza nazionale Shin Bet. In una nota trasmessa dalla televisione di Stato iraniana, l'esercito di Teheran ha affermato che ''le basi aeree di Palmachim e Ovda del regime sionista, così come il quartier generale dello Shin Bet, sono state prese di mira dai droni dell'esercito della Repubblica islamica dell'Iran".
Media, una terza nave attaccata nella notte vicino allo stretto di Hormuz
Una terza nave nave civile è stata attaccata nella notte, secondo l'Uk Maritime Trade Operation (Ukmto), che continua a consigliare di transitare con prudenza nell'area del Golfo. Lo scrive la Bbc. Oltre alle due petroliere attaccate al largo della costa irachena, una nave è stata attaccata al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Alle 06.19 ora locale (le 3:19 in Italia), l'Ukmto ha ricevuto una segnalazione di una portacontainer "colpita da un proiettile sconosciuto che ha causato un piccolo incendio a bordo", a circa 35 miglia nautiche dalla costa degli Emirati, vicino allo Stretto di Hormuz. Incolume l'equipaggio.
Iraq, colpita una base italiana ad Erbil: cosa è successo
Ad essere colpita da un drone è stata la base italiana situata al confine tra Siria, Turchia ed Iran, nata nell'ambito dell'operazione internazionale contro l'Isis e che negli anni ha addestrato, e sta ancora facendolo, migliaia di militari curdi su richiesta dello stesso governo della regione autonoma. Crosetto: "Non ci sono feriti tra i militari italiani, né feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene".
Esplosioni udite nel centro di Dubai
Diverse esplosioni, di cui una molto forte, sono state udite stamattina nel centro di Dubai. Lo riferisce l'Afp, mentre l'Iran continua a prendere di mira il Golfo in risposta agli attacchi israelo-americani sul suo territorio. Colonne di fumo si sono sollevate sopra un quartiere residenziale della Capitale commerciale degli Emirati Arabi Uniti nei minuti successivi alle detonazioni.
Teheran conferma: "Khamenei è ferito ma si sente bene"
Mojtaba Khamenei "è ferito ma sta bene, non so quando terrà il suo primo discorso", ha detto al Corriere della Sera Esmaeil Baqaei, portavoce del ministero degli Esteri della Repubblica islamica. " C'erano tre o quattro nomi per la leadership, ma la maggioranza dell'Assemblea degli esperti ha scelto lui, in conformità con la Costituzione. Ciò dimostra che il nostro sistema non è governato da un solo uomo", ha aggiunto.
Depositi di carburante in fiamme in Bahrein
Un attacco iraniano ha causato un incendio nei serbatoi di carburante in una struttura nel governatorato di Muharraq, in Bahrein. "La palese aggressione iraniana ha preso di mira serbatoi di carburante in una struttura nel governatorato di Muharraq", ha scritto il ministero dell'Interno del Bahrein in un post pubblicato su X.
Libano: 8 morti e 31 feriti in raid notturno Idf a Beirut
L'agenzia di stampa ufficiale libanese Nna riporta che il ministero della Sanità ha diffuso una nota in cui annuncia che "il bilancio delle vittime del raid nemico israeliano su Ramlet El-Baida, zona del lungomare di Beirut è salito a otto martiri e 31 feriti".
Bbc: "Attacchi dell'Iran a strutture petrolifere in Iraq, Bahrein e Oman"
I continui attacchi iraniani hanno innescato una serie di incendi nella regione del Golfo. Lo riporta la Bbc. Oltre alle due petroliere incendiate dopo un attacco vicino al porto meridionale iracheno di Bassora, in Bahrein si è verificato un grave incendio dopo che l'Iran ha preso di mira i serbatoi di petrolio e carburante vicino all'aeroporto internazionale.
Arabia Saudita intercetta drone diretto a giacimento petrolifero di Shaybah
L'Arabia Saudita ha intercettato un drone diretto contro giacimento petrolifero di Shaybah. Lo ha reso noto il ministero della Difesa dell'Arabia Saudita, spiegando che si tratta del terzo drone diretto verso Shaybah e che è stato intercettato nell'arco di 24 ore.
Iraq: porti petroliferi sospendono attività dopo raid
I porti petroliferi iracheni hanno interrotto completamente le loro attività in seguito agli attacchi iraniani contro due petroliere nelle loro acque territoriali. Lo ha dichiarato Farhan al-Fartousi, direttore generale della Iraqi Ports Company, all'Iraqi News Agency. Le operazioni presso i terminal petroliferi iracheni sono state completamente sospese, ma i porti commerciali restano operativi, ha precisato. Da mercoledì si sono verificati sei attacchi alle navi nel Golfo Persico. La società di commercializzazione del petrolio irachena Somo ha affermato che i raid hanno "un impatto negativo sulla sicurezza e sull'economia dell'Iraq".
Ws: "Prospettiva chiusura prolungata Stretto di Hormuz"
L'intensificarsi degli attacchi iraniani e la decisione del governo statunitense di sospendere le scorte militari per le petroliere che attraversano lo Stretto di Hormuz stanno sollevando la prospettiva di una chiusura prolungata che soffocherebbe le esportazioni attraverso la più importante rotta di trasporto energetico del mondo. Lo riporta il Wall Street Journal.
Nyt: "Prima settimana guerra costata agli Usa 11,3 mld"
La prima settimana della guerra contro l'Iran è costata agli Stati Uniti piu' di 11,3 miliardi di dollari. Questo quanto emerso da un briefing del Pentagono ai parlamentari americani, secondo quanto riferito dal New York Times, che sottolinea il ritmo con cui il conflitto sta consumando armi e risorse. Il quotidiano, citando fonti anonime a conoscenza della riunione a porte chiuse di martedi', riferisce che ai membri del Congresso è stato detto che la cifra non include molti dei costi legati al rafforzamento militare precedente agli attacchi, lasciando intendere che il totale per la prima settimana potrebbe aumentare in modo significativo.
Prezzi petrolio tornano sopra i 100 dollari
I prezzi del petrolio sono tornati sopra i 100 dollari al barile mentre le nuove azioni dell'Iran contro le forniture energetiche in Medio Oriente e le minacce di gravi ripercussioni sull'economia globale hanno oscurato il rilascio record di greggio dalle riserve strategiche annunciato dall'Agenzia internazionale dell'energia. I due principali contratti sul greggio sono saliti con forza: il Brent ha guadagnato oltre il 9% arrivando fino a 101,59 dollari al barile, mentre il Wti e' salito fino a sfiorare i 96 dollari.