Tredicesimo giorno di guerra in Iran. Una terza nave nave civile è stata attaccata nella notte, secondo l'Uk Maritime Trade Operation (Ukmto), che continua a consigliare di transitare con prudenza nell'area del Golfo. Lo scrive la Bbc. Oltre alle due petroliere attaccate al largo della costa irachena, una nave è stata attaccata al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Morto un marinaio indiano.

Un attacco ha colpito l’area della base militare italiana di Erbil nel Kurdistan iracheno. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che, secondo le informazioni disponibili, "tutti i nostri militari sono al sicuro nei bunker" e che non risultano vittime.

Sul piano politico il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l’Iran è "vicino alla sconfitta". Parlando con i giornalisti a Washington ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero "distruggere tutte le infrastrutture e le linee elettriche" dell’Iran, ma che al momento non intendono farlo. Trump ha inoltre insistito sul fatto che lo Stretto di Hormuz sia "in ottima forma", sostenendo che la situazione nella zona strategica sia sotto controllo.

Nella notte l’esercito israeliano ha annunciato nuovi attacchi aerei su larga scala contro Teheran, con raid mirati a siti del regime iraniano. Parallelamente Israele ha colpito dieci obiettivi di Hezbollah nel sud di Beirut, tra cui un quartier generale dei servizi segreti e centri di comando del gruppo sciita libanese, dopo che Hezbollah e Iran avevano rivendicato attacchi congiunti contro Israele.

