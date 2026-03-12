Treni in ritardo, 136 anni accumulati nel 2025: le tratte peggiori

Sul podio si collocano, in seconda posizione, i Paesi Bassi dove il 93,9% dei treni è in orario. Nonostante l'affidabilità della rete, non è trascurabile il dato sul ritardo accumulato nel periodo considerato ed equivalente a 11,4 anni. Terzo è il Belgio con un tasso di puntualità dell'88,6% e ritardi complessivi superiori ai 13 anni. Scorrendo la classifica spuntano, a seguire, Austria e Francia, rispettivamente con l'82% e il 79% di puntualità davanti all'Italia, sesta con il 62%. Chiude in ultima posizione la Germania dove la Deutsche Bahn non va oltre il 58,5% con 67 anni di ritardi accumulati.