Italo, primo treno con connessione wi-fi satellitare Starlink gratuita

Italo introdurrà da maggio la connessione satellitare Starlink gratuita su tutte le classi, diventando il primo operatore ferroviario al mondo a farlo. L'intera flotta sarà equipaggiata entro un anno, affiancata da un forte potenziamento del 5G per garantire continuità anche nelle aree più critiche ascolta articolo

Italo sarà il primo treno al mondo a offrire ai propri passeggeri una connessione satellitare ad alta velocità basata su Starlink, il servizio satellitare di Elon Musk. Dal prossimo maggio, chi viaggia su qualsiasi classe potrà accedere gratuitamente al servizio tramite i propri dispositivi, poiché l'infrastruttura fornita da SpaceX sarà inclusa nel prezzo del biglietto. L'azienda prevede di equipaggiare l'intera flotta con antenne e sistemi dedicati entro un anno, così da garantire la copertura su tutte le tratte nazionali.

Connessione gratuita per tutti i passeggeri L'accesso alla rete Starlink sarà disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i viaggiatori, dalle soluzioni più economiche fino alle classi premium. La connessione wi‑fi a bordo permetterà di navigare ad alta velocità anche in aree remote e durante gli spostamenti. Poiché molte tratte attraversano gallerie - come quelle degli Appennini - dove il segnale satellitare non può arrivare, Italo ha inoltre siglato un accordo con Nomad Digital per potenziare il servizio 5G. L'intervento promette un netto miglioramento delle prestazioni nelle zone più critiche: +460% in download, +163% in upload e un incremento dell'80% nella velocità di risposta della rete. Parallelamente, l'azienda ha lanciato una nuova app che consente di accedere a film, serie e altri contenuti di intrattenimento. Attualmente la flotta Italo conta 51 treni, tutti destinati a essere equipaggiati con Starlink entro dodici mesi. Altri 12 convogli, prodotti da Alstom, entreranno in servizio entro il 2027. È previsto anche un restyling estetico, con l'introduzione di una fascia dorata sulla tradizionale livrea rosso scuro.