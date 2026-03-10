Il mercato più remunerativo per l’Italia nella zona è quello degli Emirati Arabi Uniti, dove entrano ben 9.135 milioni di euro di esportazioni italiane e che, sempre nel periodo tra gennaio e novembre 2025, ha registrato una crescita del 18,5%. Segue l'Arabia Saudita, con i suoi 6.320 milioni di euro e con un aumento del 3,7% nel corso del 2025. Lo studio di Confartigianato segnala poi come “in forte” il mercato del Kuwait, con 1.861 milioni di euro di export e una crescita del 57,2%, e quello del Libano, con 971 milioni di euro e un aumento del 18,5%.