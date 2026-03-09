Inflazione, aumenta il prezzo dei cibi freschi: i motivi

"I rincari sono già in atto e non hanno giustificazioni", ha affermato, sul tema, l’Adoc (l’Associazione Nazionale per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori promossa dalla UIL), il 6 marzo, al termine della doppia convocazione della Commissione di Allerta Rapida per analizzare i possibili aumenti dei carburanti in seguito alle instabilità geopolitiche e le ricadute che questi possono avere sul carrello della spesa.

"Da tempo denunciamo la discrasia tra il calo dell’inflazione generale e la tenuta di quella del ‘carrello della spesa’, cresciuta del 2,2% già prima degli ultimi conflitti. In sede di Commissione di Allerta Rapida, abbiamo ribadito la necessità di interventi strutturali, a partire dall’azzeramento dell’Iva sui beni essenziali e dall’estensione del monitoraggio dei prezzi a tutte le città, superando la rilevazione limitata ai soli mercati rionali", si legge ancora nella nota dell'Adoc.

