Concorsi, bando per 1.490 posti all’Ue: scadenza e requisiti

Le prove saranno effettuate e supervisionate a distanza e si dividono in quattro tipologie. Ci sono i test di ragionamento, con domande a scelta multipla che valutano le capacità di ragionamento verbale (20 quesiti), numerico (10 quesiti) e astratto (10 quesiti). Poi il test di conoscenza dell’UE, con domande a scelta multipla sull’UE, le sue istituzioni, procedure e politiche principali (30 quesiti). Segue il test sulle competenze digitali, sempre a risposta multipla, con 40 domande relative a: alfabetizzazione informatica e digitale (data literacy), comunicazione e collaborazione, creazione di contenuti digitali, sicurezza e risoluzione di problemi. Infine c’è la prova EUFTE, destinata a valutare le competenze di comunicazione scritta.

