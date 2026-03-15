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Prestiti a famiglie, nel 2025 superati i 604 miliardi. Tassi italiani più alti di media Ue

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Come ogni anno, il sindacato bancario Fabi fotografa la situazione dell’Italia analizzando i dati sui prestiti alle famiglie, compresi i mutui. Dai numeri, ai tassi, alla distribuzione nelle regioni italiane: ecco cos’è emerso dall’ultimo rapporto

Quello che devi sapere

I prestiti alle famiglie

Secondo l’analisi di Fabi, nel 2025 i prestiti complessivi alle famiglie sono tornati a crescere e hanno superato i 604 miliardi di euro. Tuttavia, sottolinea il sindacato bancario, “dietro il dato positivo si nascondono dinamiche differenti. Da un lato i mutui segnalano una capacità di pianificazione ancora presente in alcune aree del Paese. Dall’altro, l’aumento del credito al consumo racconta una pressione crescente sui bilanci familiari e un ricorso al debito per sostenere le spese quotidiane”. In altre parole: una parte delle famiglie italiane riesce ancora a programmare e investire, mentre un’area sempre più ampia utilizza il credito come strumento di tenuta quotidiana. “È in questo scarto che si misura la frattura sociale del credito e non nella crescita dei volumi complessivi”, sottolinea Fabi.

 

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I numeri

L’ammontare complessivo dei prestiti alle famiglie in Italia, comprensivi di tutte le tipologie di finanziamento e in particolare dei mutui per l’acquisto dell’abitazione, dal 2024 al 2025 è aumentato da 580,9 a 604,2 miliardi di euro: si registra un incremento pari a 23,3 miliardi, corrispondente a una crescita del +4%.

 

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Il credito al consumo

Anche il credito al consumo torna a crescere in Italia, ma – sottolinea ancora Fabi - non è un segnale di ripresa. “In un anno passa da 119,1 a 124,5 miliardi di euro, con un aumento di oltre 5,3 miliardi (+4,5%) che riflette soprattutto la difficoltà delle famiglie a sostenere la spesa quotidiana con redditi sotto pressione e un costo della vita ancora elevato”, spiega il sindacato bancario.

 

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Lombardia prima per stock di prestiti alle famiglie

Le dinamiche regionali sono molto diverse. La Lombardia si conferma la prima regione italiana per stock di prestiti alle famiglie: segna un aumento da 132,0 a 136,3 miliardi di euro, pari a +4,32 miliardi e a una crescita del +3,3%, leggermente inferiore alla media nazionale ma significativa in valore assoluto. “Il contributo lombardo rappresenta una quota rilevante dell’aumento complessivo italiano, segnalando una domanda ancora sostenuta di finanziamenti a medio-lungo termine”, spiega Fabi.

 

Per approfondire: Il report di Fabi

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Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna

Dopo la Lombardia troviamo il Lazio: passa da 72,1 a 73,6 miliardi, con +1,47 miliardi (+2,0%). Si tratta di “una crescita più contenuta che riflette una fase di maggiore stabilità dopo gli incrementi degli anni precedenti”. Il Veneto registra invece un aumento da 51,7 a 53,5 miliardi, con +1,75 miliardi e una variazione del +3,4%, mentre l’Emilia-Romagna cresce da 50,3 a 52,1 miliardi, con +1,76 miliardi (+3,5%). “In entrambe le regioni la dinamica dei prestiti conferma una buona capacità di accesso al credito e una domanda legata prevalentemente al comparto immobiliare”, spiega Fabi.

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Toscana, Piemonte, Liguria, Friuli, Trentino e Valle d’Aosta

La Toscana passa da 43,6 a 44,6 miliardi di euro, con un incremento di 1,06 miliardi (+2,4%), mentre il Piemonte cresce da 43,8 a 44,5 miliardi, con +0,68 miliardi e una variazione del +1,5%, “tra le più contenute a livello nazionale”. La Liguria mostra un aumento marginale, da 14,9 a 15,0 miliardi, pari a +0,15 miliardi (+1,0%), segnalando una dinamica più prudente sul fronte dei nuovi finanziamenti. In Friuli-Venezia Giulia la crescita è del +2,8%. Il Trentino-Alto Adige cresce da 13,4 a 13,7 miliardi, con +0,23 miliardi (+1,7%), mentre la Valle d’Aosta registra un incremento da 1,0 a 1,0 miliardi, pari a +0,01 miliardi (+0,9%).

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Marche, Umbria, Abruzzo

Nel Centro Italia, le Marche passano da 12,9 a 13,3 miliardi, con +0,31 miliardi (+2,4%), e l’Umbria da 7,48 a 7,63 miliardi, con +0,15 miliardi (+2,0%). L’Abruzzo registra una crescita più sostenuta, da 9,48 a 9,75 miliardi, con +0,27 miliardi (+2,8%), “evidenziando un rafforzamento progressivo della domanda di prestiti a medio lungo termine”.

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Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Molise

Nel Mezzogiorno, la Campania aumenta lo stock di prestiti da 36,8 a 37,9 miliardi di euro, con +1,06 miliardi e una variazione del +2,9%, mentre la Puglia cresce da 30,3 a 31,2 miliardi, con +0,88 miliardi (+2,9%). La Calabria registra un incremento da 9,27 a 9,51 miliardi, pari a +0,24 miliardi (+2,6%), mentre la Basilicata cresce da 2,87 a 2,92 miliardi (+1,6%) e il Molise da 1,69 a 1,71 miliardi (+1,2%).

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Sicilia e Sardegna

Tra le isole, la Sicilia passa da 31,6 a 32,4 miliardi, con +0,74 miliardi (+2,3%), “confermando un’espansione moderata ma continua del credito alle famiglie”. La Sardegna aumenta da 10,6 a 10,9 miliardi di euro, con +0,32 miliardi e una crescita del +3,0%, “in linea con le regioni del Mezzogiorno ma con una dinamica leggermente più vivace”.

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Le differenze regionali sui mutui

Focalizzandoci solo sui mutui, anche qui emergono delle differenze regionali. “Se la classifica per valore assoluto dei mutui nel 2025 conferma il primato strutturale del Nord – con Lombardia e Lazio che da sole concentrano oltre 148 miliardi di euro – è nelle variazioni percentuali che emerge il segnale di ripresa del Mezzogiorno, con la Puglia che si colloca al primo posto nazionale per crescita percentuale (+4,5%), superando tutte le grandi regioni settentrionali. Un dato che pesa, perché arriva da una regione che nel 2025 muove comunque 18,2 miliardi di euro di mutui”, spiega Fabi. Ancora: “La Puglia non cresce solo ‘in proporzione’, ma consolida una massa di credito già significativa, affiancandosi alle regioni leader per dinamica, pur restando distante dai volumi assoluti di Lombardia (96,7 miliardi) e Lazio (51,6 miliardi)”. La fotografia che emerge, quindi, è quella di un’Italia in cui “da un lato il Nord continua a detenere la maggior parte degli investimenti immobiliari, dall’altro il Sud torna a correre più veloce”.

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I tassi italiani più alti di media Ue

Tuttavia, nonostante la crescita dei prestiti, Fabi sottolinea un aspetto importante: per le famiglie italiane, nonostante l’allentamento della politica monetaria della Bce, mutui e prestiti restano più cari rispetto ai principali Paesi dell’Eurozona. Dall’analisi emerge che a inizio 2026 il tasso medio sui mutui in Italia si attesta al 3,55%: in Francia è il 3,06%, in Spagna il 2,49% e la media europea è del 3,23%. Più cara del nostro Paese è la Germania, con il 3,84%. Il divario, sottolinea Fabi, è ancora più marcato sul credito al consumo: “I prestiti personali in Italia viaggiano all’8,11%, ben al di sopra della media europea del 7,51%”.

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Il costo del credito

“Il confronto europeo sull’andamento dei finanziamenti alle famiglie – sottolinea Fabi – negli ultimi anni conferma differenze significative nel costo del credito tra l’Italia e il resto dell’Eurozona, con effetti diretti sui bilanci e sui redditi di chi ricorre ai prestiti. Dalla Spagna alla Finlandia, passando per i principali mercati europei, l’Italia si colloca stabilmente tra i Paesi con tassi sui mutui sopra la soglia del 3% e con un marcato disallineamento sul credito al consumo, dove il tasso medio supera sempre l’8%”.

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I mutui immobiliari

Per quanto riguarda i mutui immobiliari, nel 2024 sembrava essere iniziata una discesa dei tassi. Tuttavia, negli ultimi mesi del 2025 questa discesa si è fermata e agli inizi del 2026 è stato registrata una risalita. “Con un tasso medio al 3,55% a inizio anno, il costo del finanziamento per le famiglie italiane che investono nella casa resta superiore a quello sostenuto in Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Belgio, Finlandia e Paesi Bassi. Oltreconfine, chi acquista un’abitazione paga in media il 2,49% in Spagna, il 3,34% in Portogallo e il 3,06% in Francia. Il differenziale varia da 49 punti base rispetto alla Francia a 21 punti base rispetto al Portogallo, fino a 106 punti base nei confronti della Spagna, traducendosi in rate più elevate e in un maggiore costo complessivo del mutuo italiano”, spiega Fabi.

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Il commento

"Serve una regia politica chiara che accompagni l'azione della Bce e favorisca una trasmissione piena dei benefici all'economia reale. Il settore bancario deve recepire più rapidamente gli impulsi monetari, riducendo i tassi praticati e ampliando l'accesso al credito", ha dichiarato il segretario generale della Fabi Lando Maria Sileoni. "Il credito resta una leva strategica per lo sviluppo, l'occupazione e la coesione sociale. Ma questa leva funziona solo se viene attivata in modo coordinato, responsabile e tempestivo", ha aggiunto. Il sindacalista ha poi ricordato come "tensioni geopolitiche e il nuovo shock energetico rischiano di riaccendere l'inflazione, proprio in Europa, particolarmente sensibile alle dinamiche dei prezzi dell'energia. Se l'inflazione dovesse tornare a salire, non si potrebbe escludere che la Bce sia costretta a valutare nuovi interventi sui tassi".

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Gli ultimi dati dell'Abi

Intanto, l'Abi ha diffuso il suo rapporto mensile. A febbraio 2026, si legge, l'ammontare dei prestiti bancari a imprese e famiglie è cresciuto del 2,1% su base annua, "proseguendo il percorso di crescita iniziato a marzo 2025. Per le famiglie è il quattordicesimo mese consecutivo in cui si è registrato un incremento e per le imprese è l'ottavo mese consecutivo in cui sono cresciuti i finanziamenti (a gennaio 2026 i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,5% e quelli alle imprese dell'1,7%)". Il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è stato il 3,99% (come nel mese precedente); il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 3,45% (3,53% nel mese precedente; 5,45% a dicembre 2023); il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è sceso al 3,42% (3,45% nel mese precedente; 4,42% a dicembre 2023).

 

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