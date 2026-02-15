Prestiti a famiglie e imprese in aumento, l'andamento finanziamenti

Per quanto riguarda il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese, questo è invece sceso al 3,49%: era al 3,58% nel mese precedente, e al 5,45% a dicembre 2023. Nel dettaglio, a gennaio l'ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto dell'1,9% su base annua: un trend che prosegue “per l'undicesimo mese consecutivo nella crescita”, si legge ancora nel rapporto mensile dell'Abi. A dicembre 2025 i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,5% e quelli alle imprese del 2%. Per le famiglie è il tredicesimo mese consecutivo in cui si è registrato un incremento e per le imprese è il settimo mese consecutivo in cui sono cresciuti i finanziamenti, viene spiegato.

