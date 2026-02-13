Ocse, il 79% degli under 30 italiani vive ancora con i genitori

Una recente analisi di Tecnocasa ha evidenziato come più di un'abitazione su due (il 51,4%) è stata acquistata in contanti, senza ricorrere a finanziamenti. Ma chi sono coloro che la comprano in contanti? Nella maggior parte dei casi l'acquirente ha un'età compresa tra 45 e 54 anni (24,8%), mentre è più bassa la percentuale di under 34, che si ferma al 17,3% sul totale degli scambi. Anche gli over 65 compongono una parte marginale di coloro che comprano senza ricorso al credito (16,6%). A comprare senza ricorso al credito sono soprattutto le famiglie: il 66% delle compravendite è stato concluso da coppie e famiglie. I single si fermano al 34% degli scambi e quote simili si registravano anche un anno fa.

