Introduzione

Lo scoppio della guerra in Iran (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE), l’espansione del conflitto e la chiusura dello stretto di Hormuz hanno messo sotto fortissima pressione il traffico globale di petrolio e gas: dallo stretto tratto di mare che separa Teheran dagli Emirati e dall’Oman ogni giorno passava - prima delle operazioni belliche - circa il 20% del petrolio movimentato via mare in tutto il mondo.

Mentre il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha annunciato di avere il "controllo totale" dello Stretto, e Donald Trump ha affermato che "se sarà necessario gli Stati Uniti scorteranno tutte le petroliere attraverso Hormuz”, nei primi giorni del conflitto si è immediatamente registrata un’impennata dei prezzi del petrolio. Un fatto che può avere un impatto anche sull’Italia.