Conto Termico 3.0, Gse sospende l'invio di nuove domande: ecco perché

Il Conto Termico 3.0 ha registrato "un avvio molto positivo, segno di un forte interesse da parte di pubbliche amministrazioni e cittadini verso interventi di efficienza energetica", ha affermato il viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava. "In pochi giorni sono pervenute oltre 2.200 richieste: in particolare, è stata premiata dai piccoli Comuni la possibilità di finanziare al 100% la ristrutturazione e l'efficientamento energetico di edifici pubblici come scuole e sedi comunali, interventi che rappresentano l'85% delle domande pervenute - ha spiegato Gava - Pertanto, d'intesa con il Gse, si è deciso di procedere a una temporanea chiusura del portale per assicurare una gestione efficace e sostenibile delle risorse economiche, così da rafforzare ulteriormente una misura che si sta dimostrando strategica per la transizione energetica del Paese".

Leggi anche: Case green, in Italia emissioni di CO2 ridotte del 14% in 6 anni: i dati di Confedilizia