Tra gli edifici realizzati dal 2016 in poi, infatti, il 47,3% rientra in classe A4 e complessivamente il 78,3% si colloca tra le classi A4 e A1. Va tuttavia considerato che solo il 6,1% degli attestati di prestazione energetica riguarda edifici di recente costruzione (tra 2016 e 2023): nel 2024 la quota maggiore (41,9%) interessa immobili realizzati tra il 1945 e il 1976, periodo di massima espansione edilizia, e oltre la metà di questi si colloca ancora nelle classi F e G.

