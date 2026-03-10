Assunzioni, si riducono i bonus giovani e Mezzogiorno

Ma andiamo più nel dettaglio. L’esonero contributivo per assumere a tempo indeterminato o per stabilizzare giovani under 35 che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, previsto dal Dl 60/2024, sarà disponibile per i datori di lavoro privati fino al 30 aprile 2026. Nei primi nove mesi del 2025 il bonus è stato usato per 105.855 rapporti di lavoro.

In particolare, per le assunzioni effettuate fra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, l’aiuto sarà pari al 70% dei contributi a carico dell’azienda, per due anni, e non più al 100%, come previsto fino a dicembre 2025. Se però l’assunzione determina un incremento occupazionale netto, cioè un saldo positivo fra il numero dei lavoratori occupati nel mese dell’assunzione e quello dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti, l’incentivo potrà coprire il 100% dei contributi dovuti.

La cifra massima è di 500 euro al mese, ma è potenziata fino a 650 euro mensili se si lavora nella Zona economica speciale del Mezzogiorno (Zes unica). Le Regioni coperte dall’incentivo, in linea con la recente estensione della Zes, sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, Marche e Umbria.