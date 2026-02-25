Bonus donne 2026 per assunzioni agevolate, come funzionano gli sgravi

Infine, il decreto Milleproroghe ha portato al 30 aprile 2026 anche la scadenza del bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno. Si tratta di un esonero contributivo rivolto ai datori di lavoro privati che hanno assunto, presso una sede o un’unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, personale nelle medesime regioni. Per il riconoscimento del beneficio, la prestazione lavorativa deve essere effettivamente esercitata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. Ne hanno diritto i soggetti che abbiano compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero contributivo è, come detto, pari al 70% dei complessivi tributi con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

