Introduzione

La Camera ha approvato il decreto Milleproroghe con 154 sì. Il testo, che prevede - tra le altre cose - la proroga dello scudo penale per i medici, lo stop agli aumenti delle multe stradali e il prolungamento dei bonus per le assunzioni, passa ora al Senato per l'ok definitivo, che dovrà arrivare entro il 1° marzo. Dal provvedimento sono state escluse alcune richieste avanzate dai partiti, tra cui la proroga del credito d'imposta sulla carta per le imprese editrici e Opzione donna. Ecco tutto quello che c'è da sapere.