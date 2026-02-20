Nei giorni precedenti alla decisione definitiva, gli editori avevano tentato un’ultima mediazione rivolgendosi direttamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiedendo un intervento politico che consentisse di recuperare la misura. La richiesta non ha trovato accoglimento e la delusione si è tradotta in una presa di posizione molto critica da parte della Fieg. Il presidente Andrea Riffeser Monti ha parlato di un segnale di discontinuità rispetto al passato, sostenendo che il comparto non riceverebbe più un sostegno concreto nonostante il suo ruolo centrale nel garantire pluralismo e qualità dell’informazione.

