Decreto Milleproroghe 2026, riammessi 12 emendamenti: le novità

L'ultimo emendamento del governo, già annunciato, è quello che proroga del trattenimento in servizio, su base volontaria, fino a 72 anni dei medici ospedalieri, esclusi i professori universitari. "È stato depositato l'emendamento del governo al decreto Milleproroghe per il trattenimento in servizio, su base volontaria, dei medici ospedalieri fino ai 72 anni di età. Oltre a questa prima misura ne vengono prorogate altre due, così da rispondere al meglio alle necessità della sanità italiana e alle richieste arrivate dalle regioni. Nello specifico si consente per tutto il 2026 di poter richiamare in servizio, sempre su base volontaria, i medici andati in pensione al compimento dei 70 anni e che ancora non ne abbiano compiuti 72, ugualmente si consente di poter fare dei contratti temporanei ai medici che sono in pensione - ha annunciato Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento - Un'azione, quella del ministro Schillaci e dell'intero governo, mirata e puntuale per rendere più efficiente ed efficace il comparto sanitario". L'emendamento depositato esclude dalla proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2026) della permanenza in servizio volontaria fino a 72 anni i professori universitari che esercitano attività clinica. L'emendamento inoltre proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità per le regioni e province autonome, impossibilitate ad assumere personale anche ricorrendo agli idonei in graduatorie concorsuali in vigore, a conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino a 6 mesi, a dirigenti medici e personale sanitario in pensione.

