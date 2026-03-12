Tra i fattori che hanno, in maggior parte, determinato questa situazione c'è principalmente il cambiamento dei modelli di consumo. Secondo il rapporto, infatti, un ruolo decisivo lo ha giocato l’e-commerce. Nel 2025, in base a quanto emerso, "le vendite online rappresenteranno oltre l’11% dei beni acquistabili e il 18% dei servizi, mentre tra il 2015 e il 2025 l’e-commerce quasi triplica (+98,4%), passando da 31 a oltre 62 miliardi di euro". Dati che contribuiscono a ridurre il numero di negozi fisici e modificano l'organizzazione dell'offerta commerciale. Anche considerando che, a fronte di una variazione dell'indice di vendite al dettaglio totale, tra il 2015 e il 2025, pari a +14,4%, le piccole superfici sono completamente ferme mentre l'online, come detto, risulta quasi triplicato.

Gli acquisti online - ©Ansa