Dipendenti statali, in arrivo aumenti: fino a 290 euro in più

Intanto, è iniziata anche la trattativa per il rinnovo del contratto della Scuola. I dipendenti del comparto Istruzione e Ricerca sono 1,3 milioni, tra docenti, personale Ata, dipendenti di enti di ricerca e università. Il Ccnl del triennio 2022-2024 è stato sottoscritto in via definitiva a dicembre del 2025 e ha prodotto aumenti pari a circa 150 euro medi mensili per 13 mensilità, con punte di 185 euro medi mensili per gli insegnanti, in base all’anzianità di servizio, e 240 euro medi mensili per ricercatori e tecnologi.

Le risorse disponibili per il Ccnl 2025-27 permetteranno aumenti del 5,4% che, secondo le prime stime, si tradurranno in un incremento medio delle retribuzioni di 143 euro lordi mensili. Ma l’atto di indirizzo firmato dai ministri Paolo Zangrillo e Giuseppe Valditara prevede anche una serie di novità, come la possibilità di stipulare convenzioni con operatori del settore bancario, per offrire al personale scolastico significative agevolazioni su mutui per l’acquisto di un’abitazione. E si ragiona anche sul dotare il personale scolastico di polizze sanitarie integrative per le cure mediche. Sempre per quanto riguarda le misure di welfare destinate al personale docente, potranno essere stipulate convenzioni con operatori del trasporto ferroviario, aereo e dell’agroalimentare, per offrire beni e servizi a prezzi agevolati, con sconti rispetto alle tariffe di mercato.

