Guerra in Iran e prezzo dei voli in aumento, quando conviene prenotare

I primi effetti si sono già avuti: l’australiana Qantas Airways e la neozelandese Air New Zealand hanno già annunciato un aumento del costo dei biglietti. Il rischio però è che non siano casi isolati, perché tutte le compagnie aeree si trovano a far fronte a un vertiginoso aumento del prezzo del carburante: considerando che questo rappresenta circa un quarto del costo operativo totale di un volo, se il petrolio resterà sulle attuali cifre è probabile che altre società siano costrette a rivedere al rialzo i propri listini.

