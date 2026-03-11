Il governo croato ha reintrodotto, dopo un anno di pausa, il tetto ai prezzi al dettaglio dei carburanti, con la benzina standard a 1,50 euro e litro e il diesel a 1,55. Il primo ministro, Andrej Plenković, intervenendo in una riunione dell'esecutivo, ha richiamato l'attenzione sugli effetti delle tensioni internazionali sul mercato globale dell'energia, sottolineando in particolare gli effetti dell'aumento dei prezzi del petrolio e le possibili ripercussioni per cittadini ed economia croata. "Tra i temi più rilevanti per i cittadini e per l'economia c'è la crescita dei prezzi del petrolio sui mercati mondiali. Nel corso delle crisi degli ultimi anni abbiamo dimostrato di saper adottare misure che garantiscono una fornitura sicura di energia mantenendo prezzi accessibili", ha dichiarato il premier.