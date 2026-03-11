Parallelamente, le classi Isee superiori hanno registrato incrementi rilevanti. I nuclei tra i 10 e i 15 mila euro sono aumentati del 13% (da 1,53 a 1,72 milioni), quelli tra i 15 e i 25 mila euro del 27% (da 1,87 a 2,38 milioni), i nuclei tra i 25 e i 40 mila euro del 41% (da 1,11 a 1,57 milioni), mentre quelli con oltre 40 mila euro sono cresciuti del 43% (da 0,54 a 0,77 milioni). Questo spostamento riflette sia l’aumento dei redditi da lavoro sia l’inclusione di nuove fonti di reddito nel calcolo dell’Isee, come l’assegno unico per i figli, che dal 2024 viene considerato per determinare la condizione economica del nucleo.