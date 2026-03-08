Inps, nuovi modelli Dsu. Aggiornate attestazioni Isee: cosa cambia

Il valore Isee è il risultato della combinazione di una componente reddituale e di una componente patrimoniale, che determinano il cosiddetto valore Ise (Indicatore della Situazione Economica), rapportato successivamente alla scala di equivalenza per tenere conto della composizione del nucleo familiare. L'Indicatore della Situazione Reddituale (Isr) è dato dalla somma di tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare al netto di predeterminate spese e franchigie. L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (Isp) è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare, al netto delle rispettive detrazioni e franchigie.