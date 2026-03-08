Rinnovi dei contratti e flat tax su aumenti, come cambia la busta paga

Introduzione

Il mese di marzo sarà caratterizzato dalla prima applicazione negli stipendi mensili di una delle misure più discusse dell’ultima Legge di Bilancio, quella approvata per il 2026: l’imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali, che si applica a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano un reddito non superiore a 33mila euro. In vista di questo appuntamento la Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha effettuato dei calcoli su come cambieranno le buste paga, e dall’analisi emerge che l’aumento atteso "vale tra i 190 e gli 850 euro netti l'anno”.