Allarme rinnovabili, il 70% dei progetti sospeso in attesa dell’ok

Legambiente, nel Report “Scacco matto alle rinnovabili” presentato alla Fiera di Rimini, racconta storie di stop e di blocchi lungo tutta la Penisola e ne sottolinea alcune incongruenze: come quelle che riguardano due parchi eolici offshore in Puglia: il primo presentato nel Golfo di Manfredonia risalente al 2008 e il secondo proposto nelle acque del Mar Adriatico meridionale in corrispondenza dei Comuni di Zapponeta, Manfredonia e Cerignola e presentato nell'aprile 2012. Quest'ultimo, dopo 11 anni di attesa, nel 2023 ha ottenuto parere positivo con prescrizioni - come, ad esempio, la riduzione nel numero degli aereogeneratori - da parte della Commissione Tecnica, ma ad oggi rimane ancora bloccato a quasi 15 anni dalla sua presentazione.

