Impianti fotovoltaici da balcone, come funzionano?

Introduzione

Secondo l’Istat i consumi elettrici domestici italiani sono cresciuti del 60% negli ultimi cinque anni e, durante le ore più calde, i blackout sono aumentati del 40%.

Per ridurre il costo della bolletta, ma senza sovraccaricare la rete elettrica nazionale nelle giornate più afose, una soluzione può essere quella del “fotovoltaico da balcone”, un sistema che permette di produrre energia elettrica a casa. Questo sistema, è molto diffuso, e già da anni in Germania, dove a luglio 2025 l’ha scelto oltre un milione di persone. Ma come funziona? E conviene davvero?