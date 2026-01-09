Isee, novità e come cambiano importi dell’Assegno unico per famiglie

Quello che viene impropriamente chiamato “bonus 2.500 euro” non è un assegno che arriva sul conto corrente, né una detrazione fiscale che riduce le tasse da pagare, bensì una maggiorazione della franchigia patrimoniale applicata al valore della prima casa nel calcolo dell’Isee. Quest’ultimo è l’indicatore che “fotografa” la situazione economica di una famiglia, sommando redditi e patrimoni (mobili e immobili) e dividendo il risultato per un parametro che tiene conto di quante persone vivono nel nucleo. Più basso è l’Isee, maggiori sono le possibilità di accedere a prestazioni sociali e bonus.

