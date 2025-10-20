Manovra, da taglio Irpef a nuova rottamazione: le misure sulle tasse

Introduzione

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha trovato la quadra sulla Legge di Bilancio per il 2026, che è stata licenziata dal Consiglio dei ministri svoltosi venerdì 17 ottobre. E, come emerge dalla prima bozza circolata in attesa dell’arrivo del testo in Parlamento, la Manovra è composta da 137 articoli. Tra questi diversi si occupano del comparto fiscale e delle tasse: c’è spazio infatti per il taglio dell'aliquota intermedia dell'Irpef dal 35% al 33%, così come per la nuova rottamazione delle cartelle. Ci sono però anche altre misure, come la revisione al rialzo della tassa sui più ricchi e la detassazione di straordinari e festivi