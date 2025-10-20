Manovra, da taglio Irpef a nuova rottamazione: le misure sulle tasse

Manovra 2026, le misure su Fisco e tasse: dal taglio dell’Irpef alla nuova rottamazioneEconomia
Introduzione
Il governo guidato da Giorgia Meloni ha trovato la quadra sulla Legge di Bilancio per il 2026, che è stata licenziata dal Consiglio dei ministri svoltosi venerdì 17 ottobre. E, come emerge dalla prima bozza circolata in attesa dell’arrivo del testo in Parlamento, la Manovra è composta da 137 articoli. Tra questi diversi si occupano del comparto fiscale e delle tasse: c’è spazio infatti per il taglio dell'aliquota intermedia dell'Irpef dal 35% al 33%, così come per la nuova rottamazione delle cartelle. Ci sono però anche altre misure, come la revisione al rialzo della tassa sui più ricchi e la detassazione di straordinari e festivi
La sforbiciata all’Irpef
In primo luogo, l’intervento sull’Irpef: calerà infatti dal 35% al 33% l’aliquota applicata nella seconda fascia di reddito, quella sopra i 28mila euro. Il beneficio massimo di 440 euro si raggiunge a 50mila euro e si spalmerà, per effetto dei meccanismi di applicazione dell'imposta, anche sui redditi successivi fino a 200mila euro. Sopra questo valore la riduzione viene sterilizzata togliendo 440 euro da alcuni degli sconti che il contribuente potrebbe vantare. In particolare potranno essere ridotti: gli importi delle detrazioni previste al 19%, con l'esclusione delle spese sanitarie; le donazioni fatte nei confronti dei partiti politici; gli sconti Irpef sui premi per le assicurazioni per rischio di eventi calamitosi.
Sale a 610 milioni il tetto del 5 per mille
Inoltre la bozza della Legge di bilancio per i 2026 prevede anche che dall’anno prossimo salga il tetto del cinque per mille, la quota dell'Irpef che su indicazione dei contribuenti lo Stato destina agli enti del Terzo settore. Il tetto, che attualmente è fissato in 525 milioni di euro, sale a "610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".
Come funziona la nuova rottamazione
La bozza della Manovra per il 2026 prevede una nuova rottamazione: la misura consentirà la sanatoria dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 per i mancati versamenti delle imposte o dei contributi previdenziali, con esclusione delle cartelle emesse a seguito di accertamento. Si potrà pagare in unica soluzione entro il 31 luglio del prossimo anno, oppure in 54 rate bimestrali di pari importo: la prima rata a luglio 2026, l'ultima il 31 maggio 2035. Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi del 4% annuo.
Flat al 15% per straordinari e festivi fino a 40mila euro
Nella Legge di bilancio c’è spazio anche per la detassazione di straordinari, festivi e lavoro notturno per tutto il 2026 per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 40mila euro. Su queste voci ("maggiorazioni e indennità" anche se si lavora nel riposo settimanale, o per le "indennità di turno") sarà applicata una flat tax al 15% che sostituisce non solo l'imposizione Irpef ma anche "addizionali regionali e comunali". La Manovra prevede anche un tetto a massimo 1500 euro per lo sconto sulle tasse di cui potrà godere ciascun lavoratore. Riguarda i dipendenti privati a eccezione delle strutture turistico-alberghiere per le quali è previsto un intervento ad hoc.
Per gli affitti brevi l'aliquota sale per tutti al 26%
La Manovra interviene anche su un tema che riguarda molte famiglie proprietarie di immobili: sale infatti al 26% la tassazione sugli affitti brevi, sia per i privati, sia per chi esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici. La norma sopprime la riduzione - introdotta lo scorso anno - della cedolare secca al 21% per uno degli immobili: la cedolare secca resta quindi al 26%. Sale inoltre dal 21% al 26% l'aliquota per chi esercita attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici.
Prima casa fuori Isee fino 91.500 euro
Sale poi a quota 91.500 euro - dagli attuali 52.500 - la soglia per l'esclusione della prima casa dall'Isee per l'accesso alle prestazioni assistenziali come l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro. La soglia è inoltre "incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo". Vengono inoltre rideterminate le maggiorazioni previste in base al numero di componenti del nucleo famigliare: 0,1 per nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. Attualmente è 0,2 per nuclei con tre figli, 0,35 con 4 figli, 0,5 con almeno 5 figli.
Le misure per le imprese
Per quanto riguarda invece le imprese, queste potranno ammortizzare al 180% gli investimenti in innovazione e al 220% delle spese per la transizione ecologica che consentono la riduzione dei consumi energetici. Previsto anche il credito d'imposta per le imprese ubicate nelle zone economiche speciali (Zes). Finanziati, inoltre, i contratti di sviluppo e l'agevolazione per le piccole e medie imprese detta "Nuova Sabatini".
Su token stablecoin aliquota al 26%
Per quanto riguarda infine i redditi e proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, cioè le stablecoin, sarà applicata l'aliquota del 26%, anziché quella ordinaria del 33%. È prevista nella Manovra per il 2026 anche l'istituzione di un "Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, volto altresì a favorire uno sviluppo ordinato e legale del settore". Il Tavolo, si legge nella bozza della Legge di bilancio, sarà composto da rappresentanti del Mef, della Guardia di finanza, della Consob, della Banca d'Italia, dell'Unità di informazione finanziaria, nonché delle associazioni più rappresentative del settore ed esperti accademici individuati in base a criteri di competenza.
