Manovra 2026, nuovi scaglioni Irpef: chi ci guadagna di più

Le nuove aliquote Irpef hanno effetti sia sui lavoratori dipendenti sia sui pensionati. Per i dipendenti, fino al 2024, il cuneo era ridotto tramite una diminuzione dei contributi previdenziali per chi guadagnava fino a 25 mila euro. Dal 2025, invece, è stato sostituito da una detrazione aggiuntiva, che in alcuni casi ha ridotto leggermente il salario dei redditi bassi. I pensionati, non essendo interessati dal cuneo fiscale, beneficeranno soltanto del taglio dell’aliquota Irpef.

