Stipendi, aumenti in arrivo da gennaio 2026: come cambia la busta paga

Lo stesso dicasi anche per il settore scolastico, dove il prossimo anno sono previste diverse novità a livello contrattuale: con la firma ormai alle porte del Ccnl 2022-24, circa un milione e trecentomila dipendenti riceveranno tra gennaio e febbraio 2026 un incremento medio di 70 euro, somma che si aggiungerà a un analogo importo già corrisposto da oltre dodici mesi sotto forma di indennità di vacanza contrattuale; nelle stesse settimane verranno poi liquidati gli arretrati economici, che dovrebbero attestarsi intorno ai 1.600 euro a lavoratore. Successivamente, come stabilito dalle organizzazioni sindacali all’Aran, prenderà avvio il confronto per definire il nuovo contratto 2025-27. Su questo punto Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha sottolineato a Orizzontescuola.it che il rinnovo in scadenza nel 2027 non potrà poggiare unicamente sui fondi previsti dalla precedente manovra, ma dovrà essere sostenuto da ulteriori risorse da inserire nella prossima legge di Bilancio; al momento, precisa, sono previsti aumenti di circa 140 euro lordi medi e l’estensione dei buoni pasto anche al personale delle scuole, con una crescita complessiva delle retribuzioni vicina ai 300 euro lordi.