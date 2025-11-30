Tredicesima in arrivo, come cambiano i consumi degli italiani a Natale

Con buste paga e pensioni più pesanti e più soldi a disposizione, dicembre e le feste sono sempre un periodo particolare per i consumi delle famiglie. In tanti ne approfittano per mettere qualcosa da parte, altri utilizzano questa entrata extra per i consumi. Maggiori acquisti aiuterebbero anche i bilanci di tante attività artigiane e del piccolo commercio che, senza nuovi incassi, rischiano di chiudere l'anno in perdita. La progressiva scomparsa dei negozi di vicinato, che negli ultimi anni ha interessato numerosi centri storici e diverse aree periferiche, è attribuibile anche al calo della spesa delle famiglie, sempre più "assorbita" dagli acquisti di cibo, bevande, bollette e mutui.