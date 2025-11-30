Tredicesima in arrivo, come cambiano i consumi degli italiani a Natale

Tredicesima in arrivo da domani, come cambiano i consumi degli italiani per NataleEconomia
Introduzione
A partire da lunedì 1 dicembre, circa 16,3 milioni di pensionati inizieranno a ricevere la tredicesima mensilità, che entro Natale sarà corrisposta anche a 19,7 milioni di lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Complessivamente questa mensilità aggiuntiva verrà pagata a 36 milioni di italiani. La gratifica natalizia non "premierà" solo i pensionati, gli operai e gli impiegati, ma rappresenterà un significativo introito anche per l'erario, con un gettito Irpef stimato in 13,8 miliardi di euro, secondo le stime dell'ufficio studi della Cgia di Mestre.
Quello che devi sapere
Nelle tasche degli italiani 42 miliardi
Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, tutti i Ccnl prevedono, per legge, la tredicesima mensilità. Al lordo delle imposte, Inps, Amministrazioni pubbliche e datori di lavoro privati dovranno sostenere un impegno economico complessivo pari a 55,9 miliardi; al netto, nelle tasche degli italiani arriveranno 42 miliardi.
Per approfondire: Tredicesima 2025, le date di pagamento per lavoratori e pensionati
In arrivo anche il “bonus mamme”
A questi si aggiunge il "bonus mamme”, che sarà erogato a dicembre alle lavoratrici dipendenti o autonome con due o più figli a carico e con un reddito annuo inferiore a 40.000 euro. L’importo, corrisposto una tantum, è pari a 40 euro per ogni mese lavorato nel 2025 e non potrà superare i 480 euro.
Per approfondire: Bonus mamme lavoratrici, domande entro il 9 dicembre: ecco chi può chiederlo
L’aiuto ai pensionati
Inoltre, anche per l'anno in corso è confermata l'erogazione a dicembre di un bonus di quasi 155 euro ai pensionati Inps over 64 con redditi molto bassi. Per beneficiare di tale contributo, gli aventi diritto devono percepire una pensione annua non superiore al trattamento minimo Inps, fissato a 7.844,20 euro. Tale limite deve essere relazionato al reddito complessivo del pensionato, sia esso singolo o in coppia, che deve rientrare in specifiche soglie stabilite dalla normativa vigente.
Per approfondire: Pensioni dicembre 2025, dai bonus alla tredicesima: come cambia l'importo del cedolino
Dove sono erogate più tredicesime
A livello geografico, la provincia d'Italia che presenta il più alto numero di beneficiari della tredicesima mensilità è quella di Roma: tra lavoratori dipendenti e pensionati, le persone interessate saranno 2,75 milioni. Seguono Milano con 2,48 milioni di percettori, Napoli con 1,42 milioni di beneficiari e Torino con 1,4 milioni di persone. Le realtà meno interessate, anche perché demograficamente più piccole delle altre, sono le province di Vibo Valentia con quasi 74.300 percettori, Enna con poco più di 71.500 e Isernia con circa 43.650.
Per approfondire: NoiPA, stipendi di dicembre 2025 e tredicesima visibili in anticipo: le date
I consumi
Con buste paga e pensioni più pesanti e più soldi a disposizione, dicembre e le feste sono sempre un periodo particolare per i consumi delle famiglie. In tanti ne approfittano per mettere qualcosa da parte, altri utilizzano questa entrata extra per i consumi. Maggiori acquisti aiuterebbero anche i bilanci di tante attività artigiane e del piccolo commercio che, senza nuovi incassi, rischiano di chiudere l'anno in perdita. La progressiva scomparsa dei negozi di vicinato, che negli ultimi anni ha interessato numerosi centri storici e diverse aree periferiche, è attribuibile anche al calo della spesa delle famiglie, sempre più "assorbita" dagli acquisti di cibo, bevande, bollette e mutui.
Quanto si spenderà a Natale
Visto l'andamento dei consumi delle famiglie registrato nella prima parte dell'anno, la Cgia stima che, rispetto l'anno scorso, l'ammontare complessivo della spesa destinata ai regali di Natale rimanga stabile e pari a circa 10 miliardi. Un importo che rispetto a 10 anni fa si è comunque ridotto di circa un terzo. Questo è dovuto in primo luogo al fatto che tantissimi italiani, approfittando del Black Friday, anticipano verso la fine di novembre l'acquisto dei doni da mettere sotto l'albero. In secondo luogo perché in questi ultimi anni le famiglie hanno diminuito il budget destinato agli acquisti "accessori" e questo ha comportato un calo della spesa per i doni natalizi.
I regali più gettonati
Anche quest'anno i generi alimentari e le bevande alcoliche dovrebbero confermarsi la tipologia di regalo natalizio più acquistato dagli italiani: seguono i giocattoli, i prodotti tecnologici, i libri, l'abbigliamento/scarpe, i viaggi, i soggiorni nelle Spa e gli articoli per la cura della persona. Anche i cosiddetti regali "digitali" saranno tra i più gettonati, potendo essere acquistati senza doversi recare presso i negozi fisici, e subiranno un ulteriore aumento rispetto ai volumi registrati l'anno scorso. In particolare gli abbonamenti a piattaforme streaming e buoni regalo per gli acquisti online.
Per approfondire: Albero di Natale, quando si addobba in Italia? Le date della tradizione nei vari Paesi