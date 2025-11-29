Albero di Natale, ecco quando si addobba in Italia e nel mondo

Albero di Natale, quando si addobba in Italia? Le date della tradizione nei vari PaesiLifestyle
Introduzione
Il Natale non sarebbe lo stesso senza l’immancabile albero che decora le case, capace di trasformare immediatamente ogni ambiente in uno spazio caldo e accogliente. Questo simbolo festivo, oltre a dare un tocco di magia all’abitazione, permette di assaporare pienamente l’atmosfera e la gioia tipiche delle Feste. Le date in cui farlo, però, spesso differiscono tra l’Italia e il resto del mondo: ecco cosa sapere
Quello che devi sapere
Quando si allestisce l’albero in Italia
Non esiste una vera e propria data specifica nella quale viene addobbato l’albero di Natale in Italia. Sono molti, ad esempio, coloro che desiderano avere l’albero pronto già dal 1° dicembre, completo di luci, ornamenti e puntale scintillante. Tuttavia, alcune tradizioni continuano a essere seguite con entusiasmo da moltissimi italiani. Nella maggior parte delle abitazioni, l’albero viene comunque posizionato l’8 dicembre, in coincidenza con la festività dell’Immacolata Concezione di Maria. Non mancano, però, anche alcune differenze regionali: in Puglia, ad esempio, si addobba l’albero il 6 dicembre, in occasione di San Nicola, mentre a Milano viene preparato il 7 dicembre, nel giorno di Sant'Ambrogio. In molte regioni del Nord, invece, si utilizza come data di riferimento il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia.
E quando si toglie?
Nella maggior parte delle case italiane, l’albero di Natale resta in bella mostra fino al giorno della Befana, il 6 gennaio, ultima giornata festiva del periodo. C’è chi però preferisce tenere l’albero in casa ancora per qualche settimana e sceglie di toglierlo nel giorno della Candelora, il 2 febbraio.
Quando si allestisce l’albero di Natale in Germania
In Germania, le luci e gli addobbi natalizi iniziano a illuminare le strade già verso la fine di novembre, quando prendono vita anche i primi mercatini di Natale. Nelle abitazioni, invece, l’albero non viene preparato subito: la tradizione vuole che venga decorato soltanto la Vigilia di Natale. I bambini, però, anticipano la festa appendendo calze colorate al camino la notte del 5 dicembre (in passato si lasciavano fuori delle scarpe), che secondo la tradizione St. Nikolaus riempie di dolci per i più buoni: chi si è comportato male riceve solo qualche ramoscello di legno.
Quando si allestisce l’albero di Natale in Inghilterra
A Londra, il Natale si annuncia con il primo weekend di dicembre, quando un gigantesco albero viene posizionato a Trafalgar Square. Nei primi giorni del mese compaiono inoltre altri alberi pubblici non solo nella capitale, ma in tutte le principali città inglesi. Nello stesso periodo le famiglie si dedicano a decorare le proprie case e l’albero, preparando l’atmosfera per una festività sentita e celebrata con grande entusiasmo.
Quando si allestisce l’albero di Natale in Francia
A Parigi e nelle altre città francesi, le decorazioni e i grandi alberi illuminati iniziano a farsi notare negli ultimi giorni di novembre. Nelle abitazioni, però, l’usanza è di posizionare l’albero un po’ più tardi, generalmente nei primi dieci giorni di dicembre, in modo simile a quanto accade in Italia.
Quando si allestisce l’albero di Natale negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti l’albero di Natale viene preparato spesso con largo anticipo: molte famiglie iniziano già il giorno del Ringraziamento, che cade il penultimo giovedì di novembre, a decorare casa e albero con luci e ornamenti. Anche se qualcuno si prende più tempo, di solito entro i primi giorni di dicembre l’albero è completo e pronto a brillare, decorato con tutte le sue luci e decorazioni.
L’effetto dell’albero
In sostanza, uno può scegliere di addobbare l’albero quando ha più voglia. Sono diversi gli psicologi che però consigliano di iniziare presto, vedendo in questo rituale un modo per prolungare una dimensione emotiva, quasi fanciullesca, che l’età adulta finisce spesso per comprimere. Come ha dichiarato a Fanpage Chiara Simonelli, psicoterapeuta e sessuologa alla Fondazione Sapienza di Roma, "si torna alle favole, quelle belle, quelle con l’happy ending, e questo ritorno non è un capriccio nostalgico, ma una forma di autoregolazione psicologica". Una magia che, sottolinea la psicologa, aumenta quando in casa ci sono bambini, perché la loro meraviglia, "è sempre sincera" e contagia gli adulti "di luce riflessa".
Ma le decorazioni stancano?
In tanti si chiedono però se, allestendo l’albero con settimane di anticipo, non si finisca per essere poi stufi delle decorazioni. Su questo Simonelli è molto netta: "Questo dipende soggettivamente anche da come sta la persona, da come è fatta di carattere. Per chi vive un periodo complesso, la scintillante cornice del Natale può provocare un senso di dissonanza, quasi un fastidio: quella luce continua a brillare anche quando dentro o attorno succede qualcosa di doloroso, quando nella porta accanto c’è la tragedia". Ma a chi non porta un peso emotivo particolarmente forte, di solito gli addobbi non risultano mai troppo, "a meno che una persona non abbia visioni negative in generale nella vita e allora lì centra poco l'albero di Natale", ha dichiarato la psicologa sempre a Fanpage.
