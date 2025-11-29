Albero di Natale, ecco quando si addobba in Italia e nel mondo

In sostanza, uno può scegliere di addobbare l’albero quando ha più voglia. Sono diversi gli psicologi che però consigliano di iniziare presto, vedendo in questo rituale un modo per prolungare una dimensione emotiva, quasi fanciullesca, che l’età adulta finisce spesso per comprimere. Come ha dichiarato a Fanpage Chiara Simonelli, psicoterapeuta e sessuologa alla Fondazione Sapienza di Roma, "si torna alle favole, quelle belle, quelle con l’happy ending, e questo ritorno non è un capriccio nostalgico, ma una forma di autoregolazione psicologica". Una magia che, sottolinea la psicologa, aumenta quando in casa ci sono bambini, perché la loro meraviglia, "è sempre sincera" e contagia gli adulti "di luce riflessa".

Leggi anche: Libri per bambini, 10 calendari dell'Avvento da scoprire insieme