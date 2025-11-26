Elf on the Shelf è il birbante di Babbo Natale. Idee facili e veloci

L'aiutante ufficiale di Santa Claus continua a spopolare in tutto il mondo. Birbante e birichino viene dal Polo Nord e si intrufola nelle case dei bambini facendogli i dispetti. Ogni giorno l'elfo si nasconde in un nuovo posto, e ogni notte vola dal suo "datore di lavoro" per raccontargli tutto ciò che ha visto

C'è una nuova tradizione natalizia che sta spopolando sul web ed è legata ad un elfo in particolare la cui storia nasce da un libro: The Elf on the Shelf. È dispettoso e simpatico e, oltre ad aiutare Babbo Natale nel consegnare i doni durante quel periodo dell'anno, si diverte a fare i dispetti ai bambini.

Com’è nato The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition

La storia dell’elfo nasce dalla tradizione di una famiglia americana e in particolare da una mamma, Carol Aebersold, che ogni anno accoglieva in famiglia l’elfo Fisbee affinché tenesse d’occhio i suoi tre bambini - Chanda Bell, Christa Pitts e Brandon Aebersold – e riferisse del loro comportamento a Babbo Natale ogni notte. Così, nel 2004, Carol e sua figlia Chanda decisero di scrivere il libro su Fisbee e condividere la loro tradizione con altre famiglie. Poco dopo, Christa, la sorella gemella di Chanda, si unì al gruppo per occuparsi dello sviluppo commerciale. Dopo aver proposto il titolo a diverse case editrici e aver ricevuto da ognuna un rifiuto, decisero di autopubblicarlo. Oggi la tradizione "Elf on the Shelf®", che include la storia dell'Elfo Scout di Babbo Natale, è diventata un successo tra i consumatori e ora è venduta in oltre 11.000 punti vendita in tutto il mondo. Oggi, più di undici milioni di Elfi Scout sono stati adottati da famiglie in tutto il mondo.