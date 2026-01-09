 Settimana bianca 2026, 10 rifugi e baite gourmet in Veneto | Sky TG24
Veneto “on the road”, viaggio tra i rifugi e le baite gourmet del Bellunese

Gnocchi di patate selvatiche con burro al pino e croccante di pane. Ravioli al cervo con estratto ai mirtilli di bosco e finferli. Ma anche lombata di vitello con panatura al cumino e gel di Campari e brownies al pistacchio con mousse al cioccolato bianco e zenzero. A meno di un mese dall'inizio delle Olimpiadi invernali, siamo andati con Italia Secrets alla scoperta dei posti più caratteristici delle Dolomiti bellunesi dove regalarsi una pausa culinaria gourmet dopo le fatiche dello sci

a cura di Costanza Ruggeri

