Belfast “on the road”, viaggio nella Capitale dell’Irlanda del Nord tra passato e futuro

Lifestyle fotogallery
27 foto

Una "vecchia signora" assetata di modernità. Si presenta così, oggi, la Capitale dell'Irlanda del Nord. Con oltre tre decadi di "disordini" tra nazionalisti e unionisti alle spalle, Belfast è una città in forte fermento dove gli edifici che hanno assistito a quel conflitto convivono accanto a strutture avveniristiche, i pub della tradizione si contendono i clienti con i ristoranti gourmet e i murales della contestazione politica si affiancano a opere di street artist internazionali

a cura di Costanza Ruggeri

Viaggio a Belfast, nell’Irlanda del Nord tra passato e futuro

Lifestyle

27 foto

