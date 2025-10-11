Viaggio a Belfast, nell’Irlanda del Nord tra passato e futuro

Belfast “on the road”, viaggio nella Capitale dell’Irlanda del Nord tra passato e futuro
Una "vecchia signora" assetata di modernità. Si presenta così, oggi, la Capitale dell'Irlanda del Nord. Con oltre tre decadi di "disordini" tra nazionalisti e unionisti alle spalle, Belfast è una città in forte fermento dove gli edifici che hanno assistito a quel conflitto convivono accanto a strutture avveniristiche, i pub della tradizione si contendono i clienti con i ristoranti gourmet e i murales della contestazione politica si affiancano a opere di street artist internazionali
a cura di Costanza Ruggeri