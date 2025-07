19/40

Arriviamo in Italia per percorrere la VIA FRANCIGENA, uno dei percorsi di pellegrinaggio più importanti d'Europa che collegava la Cattedrale di Canterbury, in Inghilterra, a Roma e alla Puglia (dove c'erano i porti d'imbarco per la Terrasanta). Lunga 3.200 chilometri (900 in Italia), il tratto "toscano" che da San Miniato attraversa le Crete Senesi è tra i più suggestivi

