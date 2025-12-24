Senza sosta raid russi su Ucraina. Papa chiede tregua per Natale. LIVE

Il giorno dopo l'autobomba a Mosca in cui è rimasto ucciso il generale Sarvarov si è registrato un massiccio attacco russo: oltre 650 droni e 30 missili in 13 regioni. Cremlino rivendica: 'È la risposta al terrorismo contro obiettivi civili in Russia'. Putin vede i ministri di Esteri e Difesa della Siria per una partnership sulla Difesa. Leone XIV chiede la 'tregua di Natale in Ucraina e in tutto il mondo'. Decreto sugli aiuti a Kiev atteso per il 29, Crosetto nega che ci sia stato 'disaccordo
"L'Ucraina rimane in costante contatto con gli Stati Uniti e attende con interesse di proseguire i lavori per raggiungere un accordo di pace". Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky. "Restiamo in costante contatto con l'America e non vediamo l'ora di proseguire i lavori. L'America vuole raggiungere un accordo definitivo. L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace" dice ancora Zelensky a poche ore dall'offensiva di Natale di Putin sull'Ucraina. Il giorno dopo l'autobomba a Mosca in cui è rimasto ucciso il generale Sarvarov si è registrato un massiccio attacco russo: oltre 650 droni e 30 missili in 13 regioni. Mosca rivendica: 'È la risposta al terrorismo dell'Ucraina contro obiettivi civili in Russia'. A Mosca Putin vede i ministri di Esteri e Difesa della Siria per una partnership sulla Difesa. Il Papa chiede la 'tregua di Natale in Ucraina e in tutto il mondo'. In vista del decreto sugli aiuti a Kiev atteso per il 29, il ministro della Difesa Crosetto nega che ci sia stato 'disaccordo' e che ci sia una trattativa. Oggi in Kosovo la visita del presidente della Camera Lorenzo Fontana al contingente italiano della missione Nato Kfor.
Tre i feriti a Zaporizhzhia dopo l'attacco dei droni russi
Il numero dei feriti a Zaporizhzhia, colpita da un attacco di droni nella notte, è salito a tre. Lo ha fatto sapere il capo dell'amministrazione militare Ivan Fedorov, riportato da Rbc Ukraine su Telegram. Federov ha affermato che donne di 75 e 35 anni e un uomo di 46 anni hanno richiesto assistenza medica. Almeno 13 condomini a Zaporizhzhia sono stati danneggiati dall'attacco notturno della Federazione Russa. Finestre rotte, balconi e logge distrutti, riporta ancora il funzionario. Gli operatori dei servizi pubblici al momento stanno lavorando sui luoghi della distruzione e gli specialisti delle amministrazioni distrettuali stanno esaminando l'area per registrare tutti i danni.
Sindaco Mosca:: 'Abbattuti due droni in rotta verso la capitale'
Due droni in rotta verso Mosca sono stati distrutti dal sistema di difesa aerea del ministero della Difesa russo. Lo ha fatto sapere il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin sul suo canale Max, riportato dall'agenzia russa Tass. "Un altro drone in rotta verso Mosca è stato distrutto. Specialisti dei servizi di emergenza stanno lavorando sul sito dei detriti caduti", ha scritto. Secondo i dati pubblicati da Sobyanin, due droni sono stati abbattuti questa mattina.
Prigionieri sudcoreani in Ucraina: 'Vogliamo una nuova vita nel Sud'
Due prigionieri di guerra nordcoreani detenuti dall'Ucraina hanno espresso il desiderio di iniziare una "nuova vita" in Corea del Sud, secondo una lettera visionata dall'Afp mercoledì. "Grazie al sostegno del popolo sudcoreano, nuovi sogni e aspirazioni hanno iniziato a mettere radici", hanno scritto i due soldati in una lettera datata fine ottobre a un gruppo per i diritti umani con sede a Seul, che l'ha condivisa con l'Afp questa settimana.
Media Ucraina: 'Droni contro fabbrica di gomma in Russia'
Nella regione russa di Tula dei droni hanno attaccato l'azienda di gomma sintetica Efremov. Secondo i media russi, la gente del posto ha segnalato sui social media almeno 10 esplosioni. Lo riporta Rbc Ukraine. "Efremov... regione di Tula... segnalazioni di un bagliore nell'area della fabbrica... la gente del posto ha sentito 10 esplosioni", si legge in un post su un canale Telegram, che mostra un video dell'attacco durante il quale le esplosioni sono chiaramente udibili. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco. Ieri sera il governatore della regione di Tula Dmitry Milyaev aveva segnalato il pericolo di un attacco con droni nella regione. Più tardi, nelle prime ore del mattino, aveva scritto che la minaccia di attacchi con droni persisteva. L'azienda di gomma sintetica Efremov è uno dei primi produttori di gomma sintetica e poliisobutilene ad alto peso molecolare in Russia, ricorda Rbc Ukraine, e nbegli ultimi anni, l'impianto ha registrato un calo delle vendite e dei profitti, in parte a causa del calo della domanda e delle mutevoli condizioni di mercato.
A Mosca esplode auto nella via dove è morto il generale, 2 agenti feriti
Nella notte un'auto è esplosa a Mosca nella stessa strada in cui il generale dell'esercito russo Fanil Sarvarov è stato fatto saltare in aria qualche giorno fa. Due agenti della polizia stradale sono rimasti feriti. E' quanto scrive Rbc Ukraine citando fonti russe sui social media. Il Comitato Investigativo Russo ha dichiarato che i due agenti della polizia stradale sono stati ricoverati in ospedale. I media affermano che, secondo una versione, una o più persone sconosciute avrebbero lanciato un ordigno esplosivo nell'auto. Un'altra versione suggerisce che l'ordigno sia stato posizionato vicino al veicolo e sia detonato quando gli agenti sono saliti a bordo. I media russi, riferisce sempre la testata ucraina, riferirebbero anche che gli agenti della polizia stradale sarebbero morti. Tuttavia, questa informazione non è stata ancora confermata ufficialmente. Le esplosioni sarebbero avvenute intorno all'1 di notte ora di Kiev, poiché è a quell'ora che la notizia dell'esplosione dell'auto a Mosca ha iniziato a circolare sui social network. A quanto riferito si sarebbero sentite almeno due esplosioni, L'incidente è avvenuto in via Yaseneva, vicino a una stazione di polizia. Diverse fonti sui social media sottolineano che si tratta quasi dello stesso luogo in cui l'auto del generale Sarvarov è stata fatta saltare in aria il 22 dicembre. Numerose squadre di soccorso e di servizio sono giunte sul posto. I resoconti sui social media indicano che almeno due persone sono rimaste ferite, una delle quali alle gambe. "Inizialmente, una persona sconosciuta ha lanciato un ordigno esplosivo attraverso il finestrino dell'auto. Testimoni hanno riferito di aver visto due persone fuggire", si legge in un post, sempre secondo Rbc Ukraine.
Zelensky: 'In costante contatto con gli Usa per un accordo di pace'
"L'Ucraina rimane in costante contatto con gli Stati Uniti e attende con interesse di proseguire i lavori per raggiungere un accordo di pace". Lo ha riferito, scrive Rbc-Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram . "Restiamo in costante contatto con l'America e non vediamo l'ora di proseguire i lavori. Sentiamo che l'America vuole raggiungere un accordo definitivo e collaboriamo pienamente. L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace", ha osservato il leader ucraino.