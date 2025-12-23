Offerte Sky
Russia, ordinato l'arresto in contumacia per il campione di scacchi Garry Kasparov

Mondo
©Ansa

L'attivista politico russo è accusato di apologia del terrorismo. La decisione entrerà in vigore il 26 dicembre

ascolta articolo

 Il tribunale di Zamoskvoretsky a Mosca ha ordinato l'arresto in contumacia dello scacchista e attivista politico Garry Kasparov, con l'accusa di apologia del terrorismo. "Il tribunale ha ordinato l'arresto in contumacia di Kasparov per due mesi dalla data della sua detenzione in Russia o l'estradizione in Russia", ha informato il tribunale, citato dall'agenzia Tass.

Decisione in vigore a partire dal 26 dicembre

Il 22 dicembre al tribunale moscovita era stata depositata la richiesta di arresto in contumacia. "Status attuale: concesso il 22 dicembre 2025", si legge nella scheda relativa al caso sul sito web dei tribunali di giurisdizione generale di Mosca. La decisione entrerà in vigore il 26 dicembre, riferisce l'emittente Rt.

