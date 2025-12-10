Ucraina, 51% degli italiani non crede alle nuove trattative

Offerte Sky
Sondaggio, il 51% degli italiani non crede alle nuove trattative sulla guerra in Ucraina

Secondo l’ultima rilevazione di YouTrend per Sky TG24, solo il 9% degli intervistati si aspetta un accordo di pace duraturo tra Kiev e Mosca. Il 17% ipotizza una tregua temporanea e il 10% teme un’escalation su scala più ampia. Inoltre, il 38% interromperebbe l’aiuto militare e finanziario, assumendo un atteggiamento neutrale

