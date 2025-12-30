Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 dicembre: la rassegna stampa

Tra i temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, ci sono gli ultimi sviluppi della guerra tra Russia ed Ucraina con il Cremlino che denuncia la presenza di droni ucraini su una casa di Putin e Kiev che nega. In evidenza anche la Manovra che oggi prevede il voto finale alla Camera. Sui giornali sportivi, poi, spazio al calciomercato e alla vittoria della Roma sul Genoa dell'ex De Rossi in campionato