Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 dicembre: la rassegna stampa

Tra i temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, ci sono gli ultimi sviluppi della guerra tra Russia ed Ucraina con il Cremlino che denuncia la presenza di droni ucraini su una casa di Putin e Kiev che nega. In evidenza anche la Manovra che oggi prevede il voto finale alla Camera. Sui giornali sportivi, poi, spazio al calciomercato e alla vittoria della Roma sul Genoa dell'ex De Rossi in campionato
- In primo piano la guerra tra Russia ed Ucraina: "Mosca accusa, gelo sulla pace". Il Cremlino: "Droni ucraini su una casa di Putin, effetti per i negoziati". Kiev replica: "Bugie". Manovra: "Oggi il voto finale alla Camera. Scattano gli aumenti per le autostrade". Milano: "Giovane donna trovata morta in un cortile". Cinema, intervista a Martina Colombari: "Io, invecchiata per Zalone". Tv: "Signorini si autosospende dagli incarichi a Mediaset".
- Ancora il conflitto russo-ucraino in apertura: "Putin allontana la pace". Mosca denuncia "un attacco di droni su una residenza del presidente". Zelensky ribatte: "Falso, solo pretesti". Trump informato dal Cremlino: "Così non va". Manovra: "Passa la fiducia. Lite tra FdI e Lega sulla sicurezza nelle città". Serie tv: "Stranger Things, la mania. Raduni e attesa per il finale". Calcio: "La Roma dilaga contro l'ex De Rossi".
- "Ucraina, Trump alza la voce". titola in apertura il quotidiano torinese. Mosca denuncia: "Attacchi alla residenza di Putin". Kiev risponde: "Falso". Trump: "Non va bene, sono arrabbiato". Cina: "Caccia a Taiwan. Il presidente Xi ordina una maxiesercitazione". Giustizia: "Scontro sulla data del voto". Cinema: "Addio a Bardot tra le polemiche nella Saint-Tropez amata e odiata".
- In primo piano l'intervista al ministro Crosetto: "Aiuti militari e civili a Kiev". E c'è il sì al decreto per l'Ucraina: "Condiviso da tutto il governo, non capisco chi fa il tifo per Putin". Intanto Mosca attacca: "Gli ucraini vogliono colpire Putin, reagiremo". Eredità degli Agnelli: "Contenzioso con gli Elkann, ora si cercano 35 quadri. Il pm vuole la confisca". Serie A: "Roma strepitosa, abbracci a De Rossi".
- Calciomercato in apertura: "Nkunku, assalto turco". Super offerta del Fenerbahce per l'attaccante del Milan, "il club valuta la cessione". Inter: "Dottor Christian & mister Chivu". Intanto si chiude la giornata di campionato con la Roma che "fa la festa a De Rossi". Intervista a Zola: "Ecco perchè Conte rivincerà lo scudetto". Juventus: "Spalletti chiede tre colpi".
- Scintille scudetto in campionato: "L'Anticristian". Conte "fa paura" e l'Inter "si sente sotto pressione". Juventus, Yildiz: "Non è solo questione di soldi". La Roma batte il Genoa in campionato: "Un 2025 da 82 punti". Intanto, dopo le polemiche "la Lega dice addio al pallone arancione". In primo piano anche l'editoriale di Zazzaroni sulla questione arbitrale: "Un enorme bisogno di chiarezza".
- L'intervista a Miralem Pjanic in apertura: "Spalletti con Yildiz e ... Tonali. Juve boom". Il bosniaco disegna il futuro della sua vecchia squadra: "Nella rimonta bianconera c'è tutto il nuovo tecnico". Napoli: "Conte, i botti di fine anno per l'Inter, Chivu e Marotta". Calciomercato, al Torino interessa Coppola e il Nantes va su Aboukhlal. Milan-Maignan: "Mosse antigelo per il rinnovo". Campionato, la Roma batte il Genoa ed è quarta.
- Gli scenari dei mercati in primo piano: "Wall Street, le grandi banche d'affari prevedono un rally anche nel 2026". Formazione, Its Academy: "Triplicati con il Pnrr i numeri di studenti e corsi". Autostrade, gli aumenti: "Da gennaio +1,5% per i pedaggi". Medioriente: "Trump-Netanyahu, passare alla fase due". Ucraina: "Sciame di droni su residenza di Putin. Ma per Kiev è una bugia".
- Guerra Russia-Ucraina: "Sabotaggio alla pace, 91 droni su casa Putin". Mosca annuncia "una dura rappresaglia e Trump è furioso", ma "il dialogo resta". Manovra "armata": "Militari in strada, lite Fdi-Lega. Per Crosetto +30mila soldati". Intanto il Quirinale "frena Meloni sulla data del Referendum". Caso Hannoun: "Tutto tracciabile. Ecco chi paga Hamas". Test del carrello: "Il giudice reintegra il cassiere cacciato dalla Pam a Siena".
- I "dialoghi a casa Hannoun" e le intercettazioni in primo piano: "La Meloni parla di te". Focus sulle "lodi" ai martiri di Hamas e gli "scherzi sul premier che denunciava le infiltrazioni islamiche". Guerra Russia-Ucraina: "Il giallo dell'attacco con i droni alla casa di Putin. L'attentato (presunto) che complica le trattative. Ma Kiev nega tutto". L'editoriale di Sechi: "Guerra fino al 2029. Il conflitto infinito che fa tremare tutti".
- "Montagne russe a Mar-a-Lago" è uno dei titoli in prima pagina. Trump accoglie Netanyahu, "dall'Iran pressione contro Hamas: i due leader sono allineati". Ucraina: "Zelensky lavora su due piani, i colloqui per la pace e la difesa contro gli attacchi russi insensati". Cdm, tra armi e giustizia: "Meloni ascolta Mattarella e frena sulla data del referendum". Economia: "Il 2025 ha rafforzato i Paesi liberi"
- "Prova d'accusa" è il titolo d'apertura. Aiutare le associazioni che operano a Gaza "è sempre reato": questo l'assunto alla base dell'inchiesta di Genova sulla "rete italiana di Hamas". Ucraina: "Due punti bloccano l'intesa. L'incontro tra Trump e Zelensky non ha risolto sulle garanzie di sicurezza e sui territori contesi". Netanyahu negli Usa: "Trump sostiene Bibi ma non chiude a Gaza". Referendum sulla giustizia: "No al blitz, il governo deve frenare".
- Mosca accusa: "Kiev ha attaccato la casa di Putin". Ma l'Ucraina nega. Nel mezzo delle trattative, il Cremlino denuncia di aver abbattuto "91 droni". Per Zelensky sono solo "bugie". L'ultimo Cdm: "Armi e referendum, Meloni dribbla la lite con il Colle". Hannoun e i dubbi sugli atti israeliani: "I pm hanno riscontrato le prove?". Ancora il conflitto russo-ucraino: "Zelensky out e più territori. Perchè lo zar non vuole la pace".
- "Hamas in Italy". Non c'è solo l'indagine "sui fondi dall'Italia per i terroristi". Cortei e mozioni: "La rete per cancellare Israele è più ampia". Cdm: "Via al decreto Ucraina ma rinvia il referendum". Manovra: "Oggi l'ok, la Lega insiste su pensioni e e flat tax". Conflitto Russia-Ucraina, Mosca accusa: Droni contro la casa di Putin". Kiev replica: "Bugie".
- Le parole di Crosetto in primo piano: "Non capisco chi tifa Putin". Il ministro della Difesa: "Vigliacchi e falsi esperti attratti dalla logica del più forte". L'inchiesta: "Veneto, uno studente su tre vittima di bullismo". L'appello della mamma di Trentini: "Riportiamo a casa Alberto". Venezia, Fenice: "Un Capodanno tutto italiano". Autostrade: "Aumentano i pedaggi", per Salvini è "colpa della Corte Costituzionale".
- L'accusa del Cremlino: "Droni contro la casa di Putin". E i negoziati tornano in bilico. Riforma della giustizia: "Data referendum, la decisione slitta a gennaio". In primo piano il caso della morte, a Campobasso, di una mamma e di sua figlia: "Intossicazione mortale, 5 medici indagati". Cinema: "L'eredità (contesa) di Brigitte Bardot".