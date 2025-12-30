Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

Tra i temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, ci sono gli ultimi sviluppi della guerra tra Russia ed Ucraina con il Cremlino che denuncia la presenza di droni ucraini su una casa di Putin e Kiev che nega. In evidenza anche la Manovra che oggi prevede il voto finale alla Camera. Sui giornali sportivi, poi, spazio al calciomercato e alla vittoria della Roma sul Genoa dell'ex De Rossi in campionato

    Genova, incidente sull'A26 tra bus e camion: un morto e 20 feriti

    Cronaca

    Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'autobus avrebbe urtato il camion in un...

    Licenziato a Siena con il test del carrello, giudice ordina reintegro

    Cronaca

    Fabio Giomi era stato licenziato dopo essere stato sottoposto al cosiddetto "test del carrello"...

    Valanga in Alto Adige, morto un escursionista

    Cronaca

    È accaduto in Valle Aurina: si è staccata una slavina che ha trascinato l'uomo per circa 200-300...