Ceva Logistics, nuova inchiesta per frode: sequestrati 27,3 mln

Altri sequestri per frode fiscale nelle indagini milanesi sui cosiddetti "serbatoi di manodopera". Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Gdf di Milano sta eseguendo, infatti, due decreti di sequestro preventivo per oltre 27,3 milioni di euro nei confronti della Ceva Logistics Italia srl e della Ceva Ground Logistics Italy spa, società con sede ad Assago (Milano) e che fanno parte del gruppo aziendale leader nel settore della logistica. I decreti sono stati emessi d'urgenza dal pm Paolo Storari per l'ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Le Fiamme Gialle stanno pure eseguendo perquisizioni locali, anche su sistemi informatici, su tutto il territorio nazionale. Le società, stando alle indagini, hanno utilizzato, tra il 2020 e il 2024, fatture per operazioni giuridicamente inesistenti emesse dalle proprie appaltatrici di servizi, a fronte di contratti di appalto, con imponibili Iva, simulati, per "schermare la reale somministrazione di manodopera". Ceva Logistics era finita già in amministrazione giudiziaria nel maggio 2019 per caporalato, misura di prevenzione poi revocata.