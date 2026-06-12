Incidente sulla A5 Torino-Aosta: un morto e tre feriti gravi

Una vettura con quattro persone a bordo è finita fuori strada e si è ribaltata nei campi a lato della carreggiata. Un automobilista è stato sbalzato dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Gli altri sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale in codice rosso

Un automobilista è morto e altri tre sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente avvenuto questa sera sull'autostrada A5 Torino - Aosta a un chilometro dallo svincolo di Volpiano, in direzione Torino. La vettura con le quattro persone a bordo è finita fuori strada e si è ribaltata nei campi a lato della carreggiata. Uno degli automobilisti è stato sbalzato dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Gli altri sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale in codice rosso. Sono ora in corso i rilievi da parte della polizia stradale che procede per verificare la dinamica dell'incidente. L'autostrada in direzione Torino è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora. Dalle 20.30 è stata riaperta una corsia di marcia per far defluire la coda.