Malgrate, ventenne si tuffa nel lago di Como e annega

Un ragazzo di vent'anni è morto nel tardo pomeriggio di domenica 16 agosto a Malgrate, sul ramo lecchese del Lago di Como. Si è tuffato dal pontile e non è più riemerso: i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo sul fondale. Nelle stesse ore un violento temporale si è abbattuto sul Lecchese, provocando una frana a Premana e numerosi interventi di soccorso a imbarcazioni sorprese dal vento e dalle onde ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un ragazzo di vent'anni è annegato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 16 agosto, nelle acque del Lago di Como a Malgrate, sul ramo lecchese. Il giovane si è tuffato dal pontile della località alle porte di Lecco e non è più riemerso. Nelle stesse ore un violento temporale ha investito il Lecchese, provocando una frana a Premana e una serie di interventi di soccorso sul lago.

Il tuffo dal pontile L'allarme è scattato intorno alle 18, con una chiamata classificata dai soccorritori come "sommersione". Sul posto sono intervenuti i soccorritori acquatici del Comando dei vigili del fuoco di Lecco, insieme alla Guardia costiera del Lago di Como. A supporto delle ricerche è stato attivato l'Elinucleo dei vigili del fuoco di Malpensa con assetto sommozzatori, affiancato da personale specializzato arrivato dal Piemonte. Dopo ricerche di superficie e in profondità, i sommozzatori hanno rinvenuto il corpo del ragazzo adagiato sul fondale. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Leggi anche Donna precipita in un lago in Trentino e muore annegata

La frana a Premana Il passaggio dell'intenso temporale ha innescato anche un dissesto nel territorio del Comune di Premana, dove è stata segnalata una frana. Per verificare l'estensione del movimento franoso e individuare eventuali altre criticità è stato disposto un sorvolo dell'area con l'elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto operano le squadre di terra dei pompieri, con l'invio di ulteriori risorse a supporto.