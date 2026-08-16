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Malgrate, ventenne si tuffa nel lago di Como e annega

Cronaca
Vigili del Fuoco

Un ragazzo di vent'anni è morto nel tardo pomeriggio di domenica 16 agosto a Malgrate, sul ramo lecchese del Lago di Como. Si è tuffato dal pontile e non è più riemerso: i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo sul fondale. Nelle stesse ore un violento temporale si è abbattuto sul Lecchese, provocando una frana a Premana e numerosi interventi di soccorso a imbarcazioni sorprese dal vento e dalle onde

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Un ragazzo di vent'anni è annegato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 16 agosto, nelle acque del Lago di Como a Malgrate, sul ramo lecchese. Il giovane si è tuffato dal pontile della località alle porte di Lecco e non è più riemerso. Nelle stesse ore un violento temporale ha investito il Lecchese, provocando una frana a Premana e una serie di interventi di soccorso sul lago.

Il tuffo dal pontile

L'allarme è scattato intorno alle 18, con una chiamata classificata dai soccorritori come "sommersione". Sul posto sono intervenuti i soccorritori acquatici del Comando dei vigili del fuoco di Lecco, insieme alla Guardia costiera del Lago di Como. A supporto delle ricerche è stato attivato l'Elinucleo dei vigili del fuoco di Malpensa con assetto sommozzatori, affiancato da personale specializzato arrivato dal Piemonte. Dopo ricerche di superficie e in profondità, i sommozzatori hanno rinvenuto il corpo del ragazzo adagiato sul fondale. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118.

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La frana a Premana

Il passaggio dell'intenso temporale ha innescato anche un dissesto nel territorio del Comune di Premana, dove è stata segnalata una frana. Per verificare l'estensione del movimento franoso e individuare eventuali altre criticità è stato disposto un sorvolo dell'area con l'elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto operano le squadre di terra dei pompieri, con l'invio di ulteriori risorse a supporto.

I soccorsi sul lago

Sempre a causa del maltempo, le squadre nautiche dei vigili del fuoco sono state impegnate in diversi interventi di soccorso sul ramo lecchese. Le operazioni, rese difficili dal forte vento e dalle onde, hanno riguardato imbarcazioni in avaria ed equipaggi trovatisi improvvisamente in difficoltà al largo. A Valmadrera, davanti alla spiaggia del pratone, è stata necessaria l'uscita dell'idroambulanza per una famiglia sorpresa dal temporale.

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