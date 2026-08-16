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Cade in un lago in Trentino e muore annegata: il figlio si era tuffato per salvarla

Cronaca

La sessantenne vicentina è scivolata su un ghiaione ed è precipitata nell'acqua. Sul posto diverse squadre di soccorso e il personale sanitario che, dopo aver tentato la rianimazione, ha constatato il decesso

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Una donna è morta annegata dopo essere precipitata nelle acque del lago di Speccheri, bacino artificiale che si trova nel comune di Vallarsa nel Trentino meridionale ai confini con il Veneto. La donna, una sessantenne di Lonigo in provincia di Vicenza, stava effettuando un'escursione assieme ad alcuni familiari quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento, è scivolata su un ghiaione precipitando nel lago.

Il tentativo di salvataggio

Il figlio, che ha lanciato l'allarme, si è tuffato nel tentativo di salvare la madre senza però riuscirci. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco volontari della zona, i sommozzatori del corpo permanente di Trento elitrasportato sul luogo segnalato che hanno estratto la donna dall'acqua ma il personale sanitario, dopo aver tentato la rianimazione, ha costatato il decesso.

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