Ladro ucciso a Baldissero d'Alba, spari sarebbero partiti da 14 metri

Dal piano terra Roberto Mollo è salito in balcone e da qui ha sparato contro i ladri entrati nella sua cascina a Baldissero d'Alba i colpi che la notte tra il 19 e 20 settembre hanno ucciso Gjovalin Lazri. La distanza degli spari è tra i 10 e i 30 metri - il cortile è confinato - ed è possibile che quella reale fosse di non più di 14 metri. È quanto emerge dalla perizia balistica. I carabinieri hanno repertato 12 bossoli raggruppati: si presume che abbia esploso i colpi da un unico posto verso una sola direzione, le luci delle torce degli intrusi. Tre quelle repertate dai militari, una era vicino al cadavere e attribuita a Lazri.