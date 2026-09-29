Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trovato morto in casa il vicedirettore di Libero Andrea Tempestini

Cronaca

Sul corpo nessun segno che faccia pensare a una aggressione, non si esclude alcuna ipotesi. Aveva 40 anni, era digital editor di liberoquotidiano.it. In passato aveva lavorato per il Sole 24 Ore e per Rai Corporation

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

E' stato trovato morto in casa il vicedirettore di Libero Andrea Tempestini. Aveva 40 anni e il suo corpo è stato rinvenuto nella sua abitazione in via Belinzaghi a Milano.

Il ritrovamento

Il corpo è stato trovato nella serata di ieri, dopo l'allarme dato da una famigliare, in cantina e gli accertamenti sono stati effettuati dai carabinieri. I medici del 118 hanno potuto solo constatare il decesso di Tempestini. Sul corpo dell'uomo non sono stati trovati elementi che possano far pensare a un'aggressione.

Giornalista professionista dal 2010, Tempestini era digital editor di liberoquotidiano.it. In passato aveva lavorato per il Sole 24 Ore e per Rai Corporation.

Cronaca: Ultime notizie

Wanna Marchi e Stefania Nobile premiate in Campidoglio

Cronaca

Sul tema e sull'opportunità di concedere la sala Protomoteca del Campidoglio alla premiazione di...

Bolzano, furgone investe e uccide bambina di 5 anni

Cronaca

L'incidente si è verificato intorno alle ore 10:20. Immediato l'allarme e il tempestivo...

Il podcast conquista l'Italia, dieci anni di Festival del Podcasting

Cronaca

A Milano il 2 e 3 ottobre il Festival con due giornate dedicate a industry e creator tra AI,...

A Milano il quarto Festival del Progresso Sociale

Cronaca

L’evento si terrà il 30 settembre e avrà come focus l’intelligenza artificiale al servizio di un...

Delitto Garlasco, chi è Luciano Garofano: ex capo del Ris di Parma

Cronaca

L'ex generale dei carabinieri e nel 2007 comandante del Ris di Parma, Garofano è stato ascoltato...

Cronaca: i più letti