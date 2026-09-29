Sul corpo nessun segno che faccia pensare a una aggressione, non si esclude alcuna ipotesi. Aveva 40 anni, era digital editor di liberoquotidiano.it. In passato aveva lavorato per il Sole 24 Ore e per Rai Corporation

E' stato trovato morto in casa il vicedirettore di Libero Andrea Tempestini. Aveva 40 anni e il suo corpo è stato rinvenuto nella sua abitazione in via Belinzaghi a Milano.

Il ritrovamento

Il corpo è stato trovato nella serata di ieri, dopo l'allarme dato da una famigliare, in cantina e gli accertamenti sono stati effettuati dai carabinieri. I medici del 118 hanno potuto solo constatare il decesso di Tempestini. Sul corpo dell'uomo non sono stati trovati elementi che possano far pensare a un'aggressione.

Giornalista professionista dal 2010, Tempestini era digital editor di liberoquotidiano.it. In passato aveva lavorato per il Sole 24 Ore e per Rai Corporation.