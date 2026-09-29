Bolzano, furgone investe e uccide bambina di 5 anni

L'incidente si è verificato intorno alle ore 10:20. Immediato l'allarme e il tempestivo intervento dei soccorsi sanitari, giunti sul posto con i Vigili del fuoco e con le forze dell'ordine

È morta la bambina di 5 anni che questa mattina era stata investita da un furgoncino in pieno centro a Bolzano. L'incidente si era verificato intorno alle 10:20 all'altezza della fermata degli autobus davanti al centro commerciale WaltherPark, di fronte alla stazione ferroviaria. Immediato l'allarme e il tempestivo intervento dei soccorsi sanitari, giunti sul posto con i Vigili del fuoco e con le forze dell'ordine. I sanitari avevano prestato le prime cure, per poi trasportare la bambina d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Maurizio di Bolzano, dove però poco dopo è deceduta. In corso i rilievi da parte della Polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto