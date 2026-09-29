La nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi riporta al centro dell’attenzione mediatica anche Luciano Garofano, ex generale dei carabinieri e nel 2007 comandante del Ris di Parma. La Procura di Pavia, che ieri ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, ha infatti gettato un'ombra sull'operato del Ris all'epoca guidato dall'ex generale Garofano, ascoltato nei giorni scorsi come persona informata sui fatti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, due contro-analisi effettuate sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi e condannato in via definitiva a 16 anni, non avrebbero rilevato il Dna della vittima. Di questi accertamenti, però, non ci sarebbe traccia nel fascicolo a carico di Stasi, che ora, con le risultanze della nuova inchiesta, potrebbe sperare nella revisione del processo.

Garofano: “Credo in onestà miei collaboratori, escludo irregolarità”



L'ex generale ha escluso irregolarità nel lavoro svolto: "Credo ciecamente nell'onestà dei miei collaboratori. Escludo categoricamente che ci siano state irregolarità, tanto più che le analisi sono state fatte alla presenza dei consulenti di parte e questo sgombra il campo da qualsiasi dubbio”, ha dichiarato all’Ansa. Nei giorni scorsi l'ex generale è stato ascoltato dai magistrati pavesi, insieme ad altri militari del Ris che all’epoca parteciparono alle indagini. "Ho dato le mie spiegazioni affrontando i temi che il procuratore mi ha presentato in veste di persona informata sui fatti e come tale sono uscito”, ha riferito.

Chi è Garofano: dalla biologia alla guida del Ris di Parma

Nato a Roma 73 anni fa e figlio di un ufficiale dell'Arma, Garofano si è laureato in Scienze biologiche alla Sapienza, specializzandosi in Tossicologia forense. Inizialmente avrebbe voluto studiare Medicina, ma scelse Biologia per dedicarsi alla ricerca. L'incontro con le investigazioni scientifiche risale al 1977, quando, in veste di ufficiale di complemento, visitò un laboratorio dell'allora Centro carabinieri investigazioni scientifiche. Dopo otto anni al Ccis e un periodo al comando di una compagnia a Torino, nel 1995 tornò ai reparti scientifici e assunse la guida del Ris di Parma. Rimase alla guida del Ris di Parma dal 1995 al 2009, per 14 anni, prima di lasciare l’Arma e dopo essere stato promosso generale. A Parma, sotto la sua direzione, i Ris hanno avuto un ruolo fondamentale in vicende di livello nazionale: da Cogne a Garlasco, al caso di Erika e Omar, dall'omicidio Donegani al caso Bilancia.