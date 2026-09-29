Etna, abbassata allerta cenere: torna operativo l'aeroporto di Catania

A seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da Red a Orange, sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo nello scalo siciliano con effetto immediato. Ieri sera, dopo quasi tre giorni di stop, l'aeroporto era tornato pienamente operativo

È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che in tarda mattinata è già tornato pienamente operativo. Come rende noto la Sac, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono ripristinati arrivi e partenze, con effetto immediato. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di Nord-Est dell'Etna che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 chilometri.