Le prime pagine dei quotidiani del 29 settembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio alla condanna a 10 anni per tre 007 egiziani per il caso Regeni. Un quarto imputato è stato assolto. Riconosciuto il sequestro ma non l'omicidio. Il ministro Tajani: “Sono state condannate tre persone non l'Egitto”. Il legale della famiglia chiede lo stop dei rapporti col Cairo. In primo piano anche la chiusura delle indagini su Sempio per il delitto di Garlasco: secondo le nuove consulenze, il piede dell’indagato sarebbe compatibile con la scarpa del killer
- L’apertura è dedicata al caso Regeni con “Regeni, condanne a dieci anni”. “Cade il muro di omertà: tre 007 egiziani colpevoli di sequestro. Assoluzione per l'omicidio”. In taglio alto spazio al caso Garlasco e alla chiusura delle indagini su Andrea Sempio: “I pm sul Ris: ‘Nascosero la prova che scagionava Stasi’”. Spazio alle elezioni suppletive: “In Calabria vince il centrodestra senza Vannacci”. In prima pagina anche il tema carburanti con “Eni e Ip, il primo giorno di benzina scontata con code ai distributori”.
- L’apertura è dedicata al caso Regeni con “Giustizia per Giulio”. In primo piano anche Garlasco con “I pm: chiusa l’inchiesta su Sempio ‘I Ris falsarono la prova su Stasi’”. Spazio alla strage di Ustica con “La Francia collabora niente archiviazione”. Sul voto in Calabria il titolo è “Vince il centrodestra eletto Roscioli Vannacci all’11%”. In pagina anche il 7 ottobre con “Netanyahu sotto attacco. Ex capo servizi: era stato avvertito”.
- L’apertura è dedicata ai casi Garlasco e Regeni: “Garlasco, così Stasi fu ‘incastrato’” e “Regeni, condannati tre 007 egiziani”, con il commento “Giulio. La verità c’è. Ora serve anche giustizia”. Spazio anche ai carburanti con “L’assalto al pieno scontato”. In spalla il voto in Calabria con “Il flop di Vannacci variante macchietta nella crisi della democrazia”. In taglio alto spazio alla Nazionale con “L’Italia passeggia con la Turchia: 4-1 Debutto-gol, la gioia di Kayode”.
- L’apertura è dedicata al caso Garlasco con “Garlasco, ipotesi depistaggio”. Spazio al caso Regeni con “Regeni, condannati tre 007 egiziani: ma non per omicidio”. In primo piano anche la “Strage di Ustica, la Francia: pronti a collaborare”. Spazio anche alle suppletive in Calabria con “Suppletive in Calabria il centrodestra vince anche senza Vannacci”. In prima pagina anche i carburanti con “Carburanti, file ai distributori E ora anche Q8 valuta il tetto”.
- In apertura: “Petrolio e tassi spaventano i mercati”. Sul fronte dei consumi spazio a “Carburanti, partiti gli sconti di Eni e Ip in 4.100 distributori. Contatti in corso con il Kuwait per gli impianti Q8”. In evidenza anche “Nvidia, buyback record: riacquisto di azioni per 150 miliardi in più”. Spazio anche a “Nubank sfida Revolut e apre il risiko delle banche digitali”. In prima pagina anche il caso Regeni con “Caso Regeni, condannati tre 007 egiziani per sequestro”.
- L’apertura è dedicata alla vittoria dell’Italia in Turchia con “Fior d’Italia”. Il quotidiano sottolinea “La rivoluzione funziona. Pio e Sebastiano Esposito insieme: 3 reti in mezz’ora”. Spazio anche all’analisi: “Una boccata d’aria. La strada è lunga”. Spazio anche al dossier stadi con “Roma accelera. Milano aspetta”. Sull’Inter: “L’Inter riparte Calha, Dimarco e Spence pronti”.
- L’apertura è dedicata al caso Garlasco con “Vergogna Garlasco”, “La nuova inchiesta smonta la prova regina contro Stasi”. In spalla spazio al caso Regeni con “Regeni, tre condanne ma non basta. Dubbi su Cairo e 007 inglesi”. Sul voto in Calabria il titolo è “Il centrodestra vince in Calabria. Stop Vannacci al primo test”. In taglio basso spazio ai carburanti con “Tutti pazzi per gli sconti. Meloni tratta con il Kuwait”. Sul caso Ustica: “Parigi svela nuove carte dopo 46 anni di false informazioni”.
- L’apertura è dedicata al caso Regeni con “Giustizia per Giulio Regeni Condannati tre 007 egiziani”. In taglio alto spazio ai carburanti con “In coda per il pieno scontato. E anche Q8 apre al taglio”. Sul caso Garlasco il titolo è “Garlasco, inchiesta chiusa. Sempio verso il processo. E i pm accusano il Ris”. Spazio anche a Ustica con “Ustica, non si archivia La Francia collabora”. Al centro della prima pagina anche la vittoria della Nazionale con “Mamma gli azzurri”.
- L’apertura è dedicata al caso del presunto attentanto, sventato, alla base Usa nel Regno Unito con “I 5 “terroristi iraniani”: né iraniani né terroristi”. “Tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini”. In taglio alto spazio al ddl antisemitismo con “Ddl Antisemitismo: l’appello di Segre crea il panico nel Pd”. Sul caso Regeni il titolo è “Regeni, condannati tre 007: sequestro, ma nessuna tortura”. Spazio al caso Garlasco con “Ultima battaglia sulla bici e il Dna di Chiara”.
- In primo piano “Europa mon amour”, “Il Papa a Metz invoca un continente riconciliato, unito e forte che diventi ‘il motto per le giovani generazioni’”. In taglio alto “Scontrini, flussi, rigore. Il gran paradosso di una destra che potrebbe rivendicare risultati ma non può spenderli in campagna elettorale”. Sul caso Regeni il quotidiano titola “La non verità su Regeni”. Spazio al voto in Calabria con “Nemmeno Vannacci fa vincere Schlein”. In prima pagina anche “Il Pd scommette sulla serietà di Meloni”.
- L’apertura è dedicata al caso Regeni con “Colpa di Stato” e le analisi “Ora il diritto prevalga sugli interessi”, “L’Egitto di Al-Sisi. Solita repressione: più silenziosa, più efficace”. In taglio centrale “La Polonia fa un passo verso la guerra”. Spazio anche alla politica e alla campagna elettorale con “Il Pd prova a uscire dall’angolo”. In taglio basso “L’avanzata di Le Pen con il gruppo al Senato” e “Ustica, Parigi pronta a collaborare con Roma”.