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Le prime pagine dei quotidiani del 29 settembre: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio alla condanna a 10 anni per tre 007 egiziani per il caso Regeni. Un quarto imputato è stato assolto. Riconosciuto il sequestro ma non l'omicidio. Il ministro Tajani: “Sono state condannate tre persone non l'Egitto”. Il legale della famiglia chiede lo stop dei rapporti col Cairo. In primo piano anche la chiusura delle indagini su Sempio per il delitto di Garlasco: secondo le nuove consulenze, il piede dell’indagato sarebbe compatibile con la scarpa del killer

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